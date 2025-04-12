таблетки

Орнізол завжди слід приймати внутрішньо після вживання їжі.

Пацієнти з нирковою недостатністю: корекція дози не потрібна для пацієнтів із порушеннями функції нирок.

Пацієнти з печінковою недостатністю: інтервал прийому повинен бути вдвічі більший для пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю.

Пацієнти літнього віку: клінічні дані відсутні щодо застосування препарату пацієнтами літнього віку.

Трихомоніаз : таблетки 500 мг застосовують у схемах одноразової або 5-денної терапії.

Оскільки прийом орнідазолу може призвести до таких реакцій, як почервоніння, оніміння, жар, нудота та блювання, а також можлива гіпотензія та шум у вухах, тому щонайменше протягом 3 днів після прийому лікарського засобу не слід вживати алкоголь.

Таблиця 1



Тривалість лікування Добова доза (таблетка масою 500 мг) Одноразова терапевтична доза 3 таблетки приймають ввечері 5-денна терапія 1 таблетка вранці,

1 таблетка ввечері



Щоб усунути можливість повторного зараження, статевий партнер повинен пройти такий самий курс лікування.

Одноразова добова доза для дітей становить 25 мг/кг.

Амебіаз

Можливі схеми лікування:

– 3-денний курс лікування пацієнтів з амебною дизентерією;

– 5-10-денний курс лікування при всіх формах амебіазу.

Таблиця 2

Рекомендована схема дозування препарату



Тривалість лікування Добова доза Дорослі та діти з масою тіла понад 35 кг (таблетка 500 мг) Діти з масою тіла до 35 кг 3-денний курс лікування 3 таблетки на один прийом ввечері.

При масі тіла понад 60 кг: 4 таблетки (2 таблетки вранці і 2 таблетки ввечері) 40 мг/кг маси тіла — одноразова доза 5–10-денний курс лікування 2 таблетки (1 таблетка вранці і 1 таблетка ввечері) 25 мг/кг маси тіла — одноразова доза



Лямбліоз

Таблиця 3

Рекомендована схема дозування препарату



Тривалість лікування Добова доза Дорослі та діти з масою тіла понад 35 кг Діти з масою тіла до 35 кг 1–2-денний курс лікування 3 таблетки за один прийом ввечері 40 мг/кг — одноразова доза