Харків (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
146,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
146,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
146,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
146,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
152,60
Економія при броні: -22,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
154,27
Економія при броні: -24,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
146,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
146,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
146,50 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
146,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
146,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
146,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
146,50 грн