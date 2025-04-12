при застосуванні антибактеріальних засобів необхідно чітко дотримуватися встановлених рекомендацій.

Профілактика

Дорослі. Профілактика інфекційного ендокардиту: 400 мг в/в під час ввідної анестезії. Пацієнтам із протезуванням серцевих клапанів тейкопланін необхідно комбінувати з аміноглікозидом.

Лікування . Загальна тривалість лікування залежить від типу, тяжкості та індивідуальних особливостей організму пацієнта.

Дорослі та особи літнього віку з нормальною функцією нирок. Інфекції дихальних шляхів, інфекції шкіри та м’яких тканин, сечового тракту, вуха, горла, носа та інші інфекції середнього ступеня тяжкості:

– навантажувальна доза: стандартна доза — 400 мг/добу (що зазвичай становить 6 мг/кг/добу) у вигляді однієї в/в ін’єкції (у 1-й день);

– підтримувальна терапія: стандартна доза — 200 мг/добу (що зазвичай становить 3 мг/кг/добу) у вигляді однієї в/в або в/м ін’єкції на добу.

Септицемія, інфекції кісток і суглобів, ендокардит, хвороби легень тяжкого перебігу та інші тяжкі інфекції:

– навантажувальна доза: стандартна доза — по 400 мг (що зазвичай становить 6 мг/кг) в/в, кожні 12 год, з 1-го по 4-й день;

– підтримувальна терапія: стандартна доза — 400 мг/добу (що зазвичай становить 6 мг/кг/добу) у вигляді однієї в/в чи в/м ін’єкції на добу.

Досягти оптимальної дози допомагає визначення концентрацій антибіотика у плазмі крові. У разі помірної або більш тяжкої інфекції під час введення навантажувальних доз необхідно відстежувати залишкові плазмові концентрації, щоб переконатися в досягненні стабільних залишкових концентрацій у плазмі не менше 10 мг/л (визначення методом високоефективної рідинної хроматографії, HPLC) чи 15 мг/л (визначення методом імуноензимної флуоресцентної поляризації, FPIA), а також під час підтримувальної терапії, щоб переконатися, що ці концентрації є стабільними.

При підтримувальній терапії під час лікування септицемії та ендокардиту перехід до в/м шляху введення залежить від клінічного перебігу захворювання.

При деяких особливо тяжких клінічних ситуаціях, коли мінімальні інгібуючі концентрації (МІС) тейкопланіну є високими (4–8 мг/л), враховуючи бактеріальне навантаження, або коли фармакокінетику препарату в сироватці крові передбачити важко (значні опіки, інтенсивна терапія тощо), або за умови низького тканинного розподілу (кістки, клапани серця), рекомендована навантажувальна доза — 3–5 ін’єкцій по 12 мг/кг маси тіла кожні 12 год. У разі необхідності можна призначати підтримувальні дози — до 12 мг/кг маси тіла і вище.

Досягти оптимальної дози допомагає визначення концентрацій антибіотика у плазмі крові.

Під час отримання навантажувальних доз необхідно відстежувати залишкові плазмові концентрації, щоб переконатися в досягненні стабільних залишкових концентрацій у плазмі в межах 20–30 мг/л (HPLC) або 30–40 мг/л (FPIA), а також під час підтримувальної терапії, щоб переконатися, що ці концентрації є стабільними.

Діти (крім новонароджених) з нормальною функцією нирок. Доза та тривалість лікування залежить від типу тяжкості інфекції:

- навантажувальна доза: для перших трьох ін’єкцій — по 10–12 мг/кг маси тіла кожні 12 год;

- підтримувальна терапія: 10 мг/кг/добу.

Для інфекції середнього ступеня тяжкості (без нейтропенії):

– навантажувальна доза: для перших трьох ін’єкцій — по 10 мг/кг маси тіла кожні 12 год;

– підтримувальна терапія: 6 мг/кг/добу.

Досягти оптимальної дози допомагає визначення концентрацій антибіотика у плазмі крові.

У разі помірної чи більш тяжкої інфекції під час отримання навантажувальних доз необхідно відстежувати залишкові плазмові концентрації, щоб переконатися в досягненні стабільних залишкових концентрацій у плазмі крові не менше 10 мг/л (HPLC) або 15 мг/л (FPIA), а також під час підтримувальної терапії, щоб переконатися, що ці концентрації є стабільними.

При деяких особливо тяжких клінічних ситуаціях, коли МІС тейкопланіну є високими (4–8 мг/л), враховуючи бактеріальне навантаження, або коли фармакокінетику препарату в плазмі крові передбачити важко (значні опіки, інтенсивна терапія тощо), або за умов низького тканинного розподілу (кістки, клапани серця), під час отримання навантажувальних доз необхідно відстежувати залишкові плазмові концентрації, щоб переконатися в досягненні стабільних залишкових концентрацій у плазмі 20–30 мг/л (HPLC) або 30–40 мг/л (FPIA) та під час підтримувальної терапії, щоб переконатися, що ці концентрації є стабільними.

Дорослі та пацієнти літнього віку з нирковою недостатністю (порушення функції нирок). Протягом перших 3 днів рекомендується дотримуватися стандартного режиму лікування:

– якщо кліренс креатиніну становить 40–60 мл/хв, стандартну дозу слід розділити навпіл (вводити початкову дозу кожні 2 дні або половину дози щоденно);

– якщо кліренс креатиніну становить <40 мл/хв, а також для пацієнтів, які знаходяться на гемодіалізі, дозу слід знизити до 1/ 3 (вводити таку саму дозу 1 раз на 3 дні або щоденно вводити 1/ 3 дози). Тейкопланін не виводиться під час гемодіалізу.

Для хворих зі зниженою функцією нирок і вторинним перитонітом, який виник у результаті безперервного амбулаторного перитонеального діалізу, рекомендовано дозовий режим — по 20 мг тейкопланіну на 1 л діалізної рідини та навантажувальну дозу — 200 мг в/в (для пацієнтів з підвищеною температурою тіла).

Досягти оптимальної дози допомагає визначення концентрації антибіотика у плазмі крові. У разі помірної або більш тяжкої інфекції під час отримання навантажувальних доз необхідно відстежувати залишкові плазмові концентрації, щоб переконатися в досягненні стабільних залишкових концентрацій у плазмі крові не менше 10 мг/л (HPLC) чи 15 мг/л (FPIA), а також під час підтримувальної терапії, щоб переконатися, що ці концентрації є стабільними.

При деяких особливо тяжких клінічних концентраціях, коли МІС тейкопланіну є високими (4–8 мг/л), враховуючи бактеріальне навантаження, або коли фармакокінетику препарату в сироватці крові передбачити важко (значні опіки, інтенсивна терапія тощо), або за умов низького тканинного розподілу (кістки, клапани серця), під час отримання навантажувальних доз необхідно відстежувати залишкові плазмові концентрації, щоб переконатися в досягненні стабільних залишкових концентрацій у плазмі крові 20–30 мг/л (HPLC) або 30–40 мг/л (FPIA) та під час підтримувального лікування, щоб переконатися, що ці концентрації є стабільними.

Спосіб застосування . Вводити в/в або в/м. В/в введення здійснювати протягом 1 хв або шляхом в/в інфузії протягом 30 хв.

Спосіб приготування р-ну: весь розчинник повільно ввести у флакон, після чого обережно покачати між долонями, поки порошок повністю не розчиниться. Уникати утворення бульбашок. При виникненні піни залишити флакон у вертикальному положенні до повного її зникнення. Отриманий таким чином готовий ізотонічний (рН 7,5) р-н може зберігатися не більше 48 год при кімнатній температурі та 7 діб при 4 °С.

Готовий р-н можна вводити ін’єкційно або розводити:

– 0,9% р-ном натрію хлориду;

– р-ном на основі лактату натрію (Рінгера лактату, Гартмана). Після розведення в таких р-нах препарат можна зберігати не більше 24 год при температурі не вище 25 °С або 7 діб при 4 °С;

– 5% р-ном глюкози;

– 0,18% р-ном натрію хлориду та 4% глюкози (приготовлений таким чином р-н може зберігатися протягом 24 год при температурі не вище 25 °С);

– р-ном для перитонеального діалізу — 1,36 або 3,86% глюкози (приготовлений таким чином р-н може зберігатися протягом 28 днів при 4 °С).

Тейкопланін зберігає свою стабільність протягом 48 год при 37 °С у складі р-нів для перитонеального діалізу, які містять інсулін або гепарин.

Діти. Застосування препарату у новонароджених протипоказано.