фармакодинаміка. Тейкопланін є глікопептидним антибіотиком системної дії, продуктом ферментації Actinoplanes teichomyceticus, який виявляє бактерицидну активність проти аеробних та анаеробних грампозитивних бактерій. Тейкопланін інгібує ріст чутливих мікроорганізмів за рахунок втручання в біосинтез мембран клітин у місцях, відмінних від місць дії β-лактамних антибіотиків.

Антимікробний спектр. Граничними концентраціями, які дозволяють диференціювати чутливі штами (S) від штамів з помірною чутливістю, а штами з помірною чутливістю — від резистентних штамів (R), є наступні: S ≤4мг/л і R >16 мг/л.

Поширеність набутої резистентності до цього препарату у деяких видів збудників може варіювати залежно від географічного регіону та часу. У зв’язку з цим корисно мати інформацію про місцеву поширеність резистентності, особливо при лікуванні тяжких інфекцій. Ці дані є лише загальними орієнтирами, що вказують на імовірність чутливості певного бактеріального штаму до цього антибіотика.

Тести in vitro підтверджують, що тейкопланін є активним проти наступних чутливих грампозитивних аеробів: Bacillus, Enterococci, Listeria, Rhodococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus non-aureus, Streptococcus, Streptococcus pneumonia та анаеробів: Clostridium, Eubacterium, Peptostreptococcus, Propionibacterium acnes.

До стійких до тейкопланіну мікроорганізмів належать грампозитивні аероби, такі як Actinomyces, Erysipelothrix, Hetherofermentative, Lactobacillus, Leuconostoc, Nocardia asteroidеs, Pediococcus, а також грамнегативні аероби, такі як коки, бацили та інші мікроорганізми: хламідії, мікобактерії, мікоплазми, рикетсії, трепонеми.

Тейкопланін не виявляє перехресної резистентності з іншими класами антибіотиків.

Бактерицидний синергізм виявлений in vitro з аміноглікозидами проти Enterococci та Staphylococci. Комбінація тейкопланіну і фторхінолонів зазвичай чинить адитивну, іноді — синергічну дію проти Staphylococci.

Фармакокінетика

Абсорбція . Не всмоктується після перорального прийому. Біодоступність після в/м ін’єкції становить 94%.

Розподіл (концентрації в плазмі крові). Характер розподілу концентрації в сироватці крові після в/в введення двофазовий (спочатку — швидка фаза розподілу, потім — фаза повільного розподілу) з напівперіодами близько 0,3 і 3 год відповідно. Після фази розподілу відбувається повільна елімінація, напівперіод якої становить 70–100 год.

Однократна доза. Через 5 хв після в/в ін’єкції дози 3 або 6 мг/кг маси тіла у здорових осіб плазмові концентрації досягають 54,3 і 111,8 мг/л відповідно. Залишкові концентрації в плазмі крові через 24 год після ін’єкції становлять 2,1 і 4,2 мг/л відповідно.

Повторні дози. У випадку введення тейкопланіну шляхом 30-хвилинної інфузії в дозі 400 мг кожні 12 год протягом 5 днів у здорових осіб середні залишкові концентрації в плазмі після першої ін’єкції становлять 5,6±0,7 мг/л, а після другої — 9,4±1,5 мг/л. Після подальших ін’єкцій концентрації в плазмі крові стабільно перевищують 10 мг/л через 12 год.

У разі введення препарату хворим з нейтропенією в 1-й день лікування шляхом в/в ін’єкції в дозі 400 мг кожні 12 год, через 24 год після другої ін’єкції залишкова концентрація становить 10,8±5,7 мг/л.

У здорових осіб після 6 в/м ін’єкцій по 200 мг через кожні 12 год для перших 3 ін’єкцій і кожні 24 год — для останніх 3 ін’єкцій залишкова концентрація через 24 год після останнього введення становить 6,1 мг/л.

Зв’язування з білками плазми крові. Зв’язується з альбуміном на 90–95%.

Тканинний розподіл. Очевидний об’єм розподілу у стадії насичення знаходиться в межах 0,6–1,2 л/кг. Після ін’єкції тейкопланіну, міченого радіоактивним ізотопом, встановлено, що він швидко проникає у тканини (особливо у шкірну та кісткову), потім досягає високих концентрацій у нирках, трахеї, легенях і наднирковій залозі. Тейкопланін поглинається лейкоцитами і підвищує їх антибактеріальну активність.

Тейкопланін не проникає в еритроцити, цереброспінальну рідину та жирову тканину.

Після в/в введення одноразової дози 400 мг у тканинах спостерігалися такі концентрації:

– губчастий шар кістки: 10,8 та 7,1 мкг/г через 0,5 і 24 год після ін’єкції відповідно;

– компактний шар кістки: 6,1 і 4,9 мкг/г через 0,5 і 24 год після ін’єкції відповідно;

– синовіальна рідина при запаленні: отримані концентрації становили 4 і 1,4 мг/л через 6 і 24 год після ін’єкції відповідно;

– легенева тканина: отримані концентрації становили 7,9 і 4,5 мкг/г через 30 і 60 хв після ін’єкції відповідно;

– плевральна рідина: середня C max — 2,8 мг/л — досягалася через 6 год після введення;

– перитонеальна рідина: концентрація становила 27,9 мг/л через 1 год після введення.

Біотрансформація . Метаболітів тейкопланіну не виявлено. Більше 80% введеного тейкопланіну виводиться із сечею в незміненому вигляді через 16 днів.

Виведення . Особи з нормальною функцією нирок: введений тейкопланін майже повністю виводиться із сечею в незміненому вигляді. Кінцевий Т ½ продукту — 70–100 год.

Пацієнти з нирковою недостатністю: тейкопланін елімінується повільніше, ніж у пацієнтів з нормальною функцією нирок. Існує взаємозв’язок між кінцевим Т ½ і кліренсом креатиніну.

Особи літнього віку: зміни у виведенні тейкопланіну відображають лише вікове погіршення ниркової функції.