ТЕЙКОПЛАНІН (TEICOPLANINUM) Діюча речовина
бактерицидна дія; глікопептидний а/б системної дії, продукт ферментації Acinoplanes teichomyceticus; активний проти аеробних та анаеробних Гр (+) бактерій; інгібує ріст чутливих м/о за рахунок втручання в біосинтез мембран клітин; активний проти чутливих Гр (+) аеробів: Bacillus, Enterococci, Listeria, Rhodococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus non-aureus, Streptococcusґ, Streptococcus pneumonia та анаеробів: Clostridium, Eubacterium, Peptostreptococcus, Propionibacterium acnes; стійкі до тейкопланіну м/о Гр (+) аероби: Actinomyces, Erysipelothrix, Hetherofermentative Lactobacillus, Leuconostoc, Nocardia asteroidеs, Pediococcus, а також Гр (-) аероби: коки, бацили та інші м/о: хламідії, мікобактерії, мікоплазми, рикетсії, трепонеми; не виявляє перехресної резистентності з іншими класами а/б.
інфекції, спричинені Гр (+) бактеріями, у т. ч. чутливими або резистентними до метициліну, а також хворим з алергією до β-лактамних а/б; лікування у дорослих та дітей (крім новонароджених) інфекцій шкіри та м’яких тканин; інфекцій верхніх та нижніх сечових шляхів з ускладненнями та без них; інфекцій дихальних шляхів; інфекцій вуха, горла, носа; інфекцій кісток і суглобів; септицемії; лікування у дорослих ендокардиту; перитоніту, пов’язаного із постійним ПД в амбулаторних умовах; профілактика інфекційного ендокардиту у разі алергії на β-лактамні а/б, у стоматології або при процедурах у ВДШ, які використовуються під загальною анестезією; при хірургічних втручаннях на сечостатевому та ШКТ.
вводять в/в або в/м; профілактика інфекційного ендокардиту у дорослих: 400 мг в/в під час ввідної анестезії; лікування інфекції дихальних шляхів, шкіри та м’яких тканин, сечового тракту, вуха, горла, носа та інші інфекції середнього ступеня тяжкості у дорослих: навантажувальна стандартна доза - 400 мг/добу (що зазвичай становить 6 мг/кг/добу) у вигляді однієї в/в ін`єкції (в 1-й день); підтримуюча стандартна доза - 200 мг/добу (3 мг/кг/добу) у вигляді однієї в/в чи в/м ін`єкц./добу; лікування септицемії, інфекції кісток і суглобів, ендокардиту, хвороби легень тяжкого перебігу та інші тяжкі інфекції у дорослих: навантажувальна стандартна доза - 400 мг (6 мг/кг) в/в, кожні 12 год., з 1 по 4 день; підтримуюча стандартна доза 400 мг/добу (6 мг/кг/добу) у вигляді однієї в/в чи в/м ін`єкції/добу; у деяких випадках можна призначати підтримуючі дози - до 12 мг/кг і вище; досягти оптимальної дози допомагає визначення концентрацій а/б у плазмі крові; лікування інфекцій у дітей (крім новонароджених): навантажувальна доза - для перших трьох ін’єкцій - по 10 -12 мг/кг, кожні 12 год.; підтримуюча терапія - 10 мг/кг/добу; лікування інфекцій середнього ступеня тяжкості (без нейтропенії) у дітей (крім новонароджених): навантажувальна доза - для перших трьох ін’єкцій - 10 мг/кг кожні 12 год.; підтримуюча терапія - 6 мг/кг/добу.
гіперчутливість до тейкопланіну; новонароджені; під час годування груддю не рекомендується.
висипання, кропив’янка, еритема, свербіж, підвищення t° тіла, застуда, анафілактичні р-ції (ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, анафілактичний шок), ексфоліативний дерматит, важкі бульозні шкірні р-ції (с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема); тимчасове зростання рівня трансаміназ та/або ЛФ; еозинофілія, лейкопенія, тромбоцитопенія, нейтропенія, агранулоцитоз; нудота, блювання, діарея; тимчасове зростання рівня креатиніну, ниркова недостатність, запаморочення, головний біль, втрата слуху, дзвін у вухах, порушення з боку вестибулярного апарату, виникнення судом; біль, флебіт, еритема, абсцес; суперінфекція (збільшення кількості нечутливих м/о); еритема та припливи верхньої частини тіла.