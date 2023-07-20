вводять в/в або в/м; профілактика інфекційного ендокардиту у дорослих: 400 мг в/в під час ввідної анестезії; лікування інфекції дихальних шляхів, шкіри та м’яких тканин, сечового тракту, вуха, горла, носа та інші інфекції середнього ступеня тяжкості у дорослих: навантажувальна стандартна доза - 400 мг/добу (що зазвичай становить 6 мг/кг/добу) у вигляді однієї в/в ін`єкції (в 1-й день); підтримуюча стандартна доза - 200 мг/добу (3 мг/кг/добу) у вигляді однієї в/в чи в/м ін`єкц./добу; лікування септицемії, інфекції кісток і суглобів, ендокардиту, хвороби легень тяжкого перебігу та інші тяжкі інфекції у дорослих: навантажувальна стандартна доза - 400 мг (6 мг/кг) в/в, кожні 12 год., з 1 по 4 день; підтримуюча стандартна доза 400 мг/добу (6 мг/кг/добу) у вигляді однієї в/в чи в/м ін`єкції/добу; у деяких випадках можна призначати підтримуючі дози - до 12 мг/кг і вище; досягти оптимальної дози допомагає визначення концентрацій а/б у плазмі крові; лікування інфекцій у дітей (крім новонароджених): навантажувальна доза - для перших трьох ін’єкцій - по 10 -12 мг/кг, кожні 12 год.; підтримуюча терапія - 10 мг/кг/добу; лікування інфекцій середнього ступеня тяжкості (без нейтропенії) у дітей (крім новонароджених): навантажувальна доза - для перших трьох ін’єкцій - 10 мг/кг кожні 12 год.; підтримуюча терапія - 6 мг/кг/добу.