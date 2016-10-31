Амізончик® (Amizonchik) (262870) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Амізончик інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Енісаміум йодид – похідне ізонікотинової кислоти. Проявляє інгібуючий вплив на віруси грипу, має інтерфероногенні властивості, підвищує резистентність організму до вірусних інфекцій, чинить протизапальну, жарознижувальну та аналгетичну дію.
Противірусна дія Амізончику пов’язана з безпосереднім його впливом на гемаглютиніни вірусу грипу, внаслідок чого віріон втрачає здатність приєднуватися до клітин-мішеней для подальшої реплікації.
Протизапальна дія є результатом стабілізації клітинних і лізосомальних мембран, уповільнення дегрануляції базофілів, антиоксидантної дії, нормалізації рівня простагландинів, циклічних нуклеотидів та енергетичного обміну у вогнищі запалення. Жарознижувальні властивості даного засобу зумовлені впливом на терморегулюючі центри мозку. Аналгезуюча дія засобу здійснюється через ретикулярну формацію стовбура мозку.
Енісаміум йодид посилює персистуючий імунітет шляхом підвищення рівня ендогенного інтерферону в плазмі крові в 3-4 рази, лізоциму та збільшення титру антитіл до збудників інфекцій, а також клітинного імунітету – за рахунок стимуляції функціональної активності Т -лімфоцитів і макрофагів. Даний засіб є потужним індуктором ендогенного інтерферону.
Фармакокінетика. Після перорального застосування енісаміум йодид швидко потрапляє у кров, максимальна концентрація його в крові спостерігається через 2-2,5 години після прийому. Період напіввиведення становить 13,5-14 годин. Препарат метаболізується у печінці, але швидко виводиться з тканин (період напіввиведення становить 2-3 години). Виводиться з організму на 90–95 % із сечею у вигляді метаболітів.
Показання Амізончик
лікування грипу та ГРВІ.
Застосування Амізончик
препарат рекомендований для лікування дітей віком від 3 років. Сироп приймати внутрішньо, бажано після їди, запиваючи невеликою кількістю води.
Діти віком від 3 до 4 років – по 5 мл (50 мг) 3 рази на добу.
Діти віком від 4 до 5 років – по 6 мл (60 мг) 3 рази на добу.
Діти віком від 5 до 6 років – по 7 мл (70 мг) 3 рази на добу.
Дітям віком від 6 до 12 років препарат призначати у формі таблеток. Якщо дитина не може ковтати таблетки, препарат приймати по 12 мл (120 мг) 2-3 рази на добу.
Не перевищувати рекомендоване дозування.
Для дозування сиропу додається дозувальна ложка об’ємом 5 мл та з ціною поділки 1 мл. Якщо необхідно відміряти дозу, яка становить більше 5 мл, відміряти спочатку перші 5 мл сиропу, а потім решту дози.
Курс лікування становить 5-7 днів залежно від тяжкості захворювання та терапевтичного ефекту.
Протипоказання
при передозуванні можливе посилення проявів побічних реакцій: забарвлення слизових оболонок у коричневий колір, блювання, біль у животі та діарея. Можливий розвиток набряків, еритеми, вугреподібних та бульозних висипань, пропасниці.
Лікування: промивання шлунка, симптоматичне лікування.
Побічна дія
прояви побічних реакцій класифіковані згідно з термінологією MedDRA.
З боку імунної системи: реакції гіперчутливості.
З боку шкіри та підшкірної клітковини: висипання, свербіж, кропив’янка, еритема, ангіоневротичний набряк.
З боку шлунково-кишкового тракту: сухість у роті, дисгевзія (гіркий присмак у роті), набряк слизової оболонки порожнини рота, гіперсалівація, зміна кольору язика (забарвлення у жовтий колір), нудота, блювання, діарея, диспепсія, біль у животі, біль у верхній частині живота, здуття живота.
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: диспное, подразнення горла.
З боку нервової системи: головний біль, запаморочення.
Загальні порушення та порушення у місці введення: астенія, периферичні набряки.
Лабораторні та інструментальні дані: підвищення артеріального тиску, зниження артеріального тиску.
Особливості застосування
слід обережно призначати препарат пацієнтам із захворюваннями щитовидної залози, особливо особам з вузловим або багатовузловим зобом віком від 40 років, у зв’язку з ризиком декомпенсації функціональної автономії щитовидної залози (за винятком, вказаним у розділі «Протипоказання»).
Сироп містить сорбіт, тому пацієнтам зі спадковою непереносимістю деяких цукрів необхідно проконсультуватися з лікарем, перед тим як приймати цей лікарський засіб. Пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози не слід приймати цей препарат.
Сорбіт також може чинити м’яку послаблювальну дію. Енергетична цінність 1 г сорбіту – 2,6 ккал.
Цей лікарський засіб містить у мінімальній добовій дозі (15 мл) 1,89 ммоль (або 43,5 мг) натрію. Слід бути обережним при застосуванні пацієнтам, які застосовують натрій-контрольовану дієту.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Протипоказано застосування препарату у період вагітності або годування груддю.
Діти. Препарат застосовувати для лікування дітей віком від 3 років (див. розділ «Застосування»).
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Препарат не призначений для застосування цій категорії пацієнтів.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Амізончик посилює дію антибактеріальних та імуномодулюючих засобів. Доцільним є поєднання даного препарату з аскорбіновою кислотою та іншими вітамінами. Пацієнтам з порушенням функції щитовидної залози не рекомендується застосування препарату у комбінації з інтерфероном.
Передозування
при передозуванні можливе посилення проявів побічних реакцій: забарвлення слизових оболонок у коричневий колір, блювання, біль у животі та діарея. Можливий розвиток набряків, еритеми, вугреподібних та бульозних висипань, пропасниці.
Лікування: промивання шлунка, симптоматичне лікування.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.