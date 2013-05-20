АКВА МАРІС® СТРОНГ (AQUA MARIS STRONG) (262796) - інструкція із застосування Медичні вироби
АКВА МАРІС ® СТРОНГ інструкція із застосування
Лікарська форма
Спрей назальний, розчин.
Прозора безбарвна рідина без запаху із солоним присмаком.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються місцево при захворюваннях порожнини носа. Код АТС R01A X10.
Аква Маріс® Cтронг — гіпертонічний розчин стерильної морської води. Гіпертонічний розчин забезпечує зменшення набряку слизової оболонки порожнини носа завдяки видаленню надлишкової рідини з міжклітинного простору за рахунок різниці осмотичного тиску.
Аква Маріс® Cтронг змиває віруси і бактерії зі слизової оболонки порожнини носа. Мікроелементи, що входять до складу препарату, покращують функцію миготливого епітелію, що посилює захисну функцію слизової оболонки порожнини носа та придаткових пазух.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонента препарату. Дитячий вік до 1 року.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Оскільки препарат системно не впливає на організм, взаємодія з іншими лікарськими засобами не відзначалася. Можливе застосування з іншими лікарськими засобами, що застосовуються місцево для лікування риніту.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Препарат можна застосовувати під час вагітності або годування груддю.
Спосіб застосування та дози
Аква Маріс® Стронг, спрей назальний, застосовують дорослим та дітям віком від 1 року – по 1–2 впорскування в кожен носовий хід 3 - 4 рази на добу. Курс лікування в середньому становить 2 тижні.
Діти
Не застосовують дітям віком до 1 року в даній лікарській формі.
Передозування
Випадки передозувань відсутні.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
Упаковка
По 30 мл у скляному флаконі з дозуючим пристроєм; 1 скляний флакон у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.