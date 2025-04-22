АКВА МАРІС® СТРОНГ (AQUA MARIS STRONG)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,30
Економія при броні: -64,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
267,00
Економія при броні: -8,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,20
Економія при броні: -52,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,90
Економія при броні: -58,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,25
Економія при броні: -63,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,00
Економія при броні: -52,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
273,71
Економія при броні: -61,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
274,50
Економія при броні: -57,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,97
Економія при броні: -72,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,90
Економія при броні: -58,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
268,55
Економія при броні: -70,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,66
Економія при броні: -65,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,00
Економія при броні: -52,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,39
Економія при броні: -71,55 грн