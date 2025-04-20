АКВА МАРІС® СТРОНГ (AQUA MARIS STRONG)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,50
Економія при броні: -65,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,34
Економія при броні: -77,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
256,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
259,92
Економія при броні: -45,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
258,09
Економія при броні: -64,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
252,35
Економія при броні: -44,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,59
Економія при броні: -61,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,50
Економія при броні: -65,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
271,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,67
Економія при броні: -53,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,70
Економія при броні: -56,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,24
Економія при броні: -66,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,05
Економія при броні: -64,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
271,20
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,47
Економія при броні: -67,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.