Водяного перцю екстракт рідкий (Extractum polygoni hydropiperis fluidum)
Водяного перцю екстракт рідкий інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: polygonum hydropiper;
1 флакон містить екстракту трави перцю водяного (Herba Polygoni hydropiperis) рідкого (1:1) (екстрагент-етанол 70%) — 25 мл.
Лікарська форма
Екстракт рідкий.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина зеленувато-бурого кольору, ароматного запаху. Під час зберігання можливе випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Гемостатичні засоби рослинного походження.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біофлавоноїди, що містяться у водяному перці (рутин, кверцетин, гіперозид, рамназин, кемпоферол, мірецетин, лютеолін), проявляють Р-вітамінну активність, зменшують проникність капілярів, нормалізують структуру судинної стінки, захищають від окиснення аскорбінову кислоту, що міститься у водяному перці. Разом з аскорбіновою кислотою беруть участь в окисно-відновних реакціях, знижують активність гіалуронідази. Кровоспинна дія препарату поєднується зі здатністю стимулювати скорочення м'язів матки подібно до ріжків, але ця властивість значно слабша.
Глікозид полігопіперин прискорює зсідання крові.
Дубільні речовини проявляють протизапальну і в'яжучу дію. Разом з біофлавоноїдами чинять синергічний кровоспинний ефект.
Максимальна фармакологічна дія біофлавоноїдів перцю водяного досягається за рахунок екстракції 70% етиловим спиртом. При даній концентрації у ньому розчиняються флавоноїди, що знаходяться як у вільній (аглікон) так і у зв,язаній (з глікозидною частиною) формі. Цим досягається максимальне всмоктування основних речовин, що діють, через мікроворсинки ШКТ у кров. Шляхом окисно- відновних реакцій, що відбуваються з участю флаваноїдів, вони піддаються гідролізу на аглікон і глікозид. Перший виділяється нирками з сечею і через кишечник з жовчю, останній (вуглеводний залишок) або окислюється у циклі Кребса до двоокису вуглецю і води, або депонується у вигляді глікогену в організмі.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Як допоміжний засіб в акушерсько-гінекологічній практиці при маткових післяпологових кровотечах, при субінволюції матки, гіперменорагії. Застосовують при кровотечах із дрібних судин шлунка, кишечнику, при несильних гемороїдальних кровотечах.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату, дитячий вік до 12 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не виявлена.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Застосовувати лише тоді, коли очікування користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або з іншими механізмами.
Оскільки у складі препарату міститься етанол, не рекомендується застосовувати Водяного перцю екстракт рідкий під час керування автомобілем та проведенні робіт із застосуванням потенційно небезпечних механічних пристроїв.
Спосіб застосування та дози
Водяного перцю екстракт рідкий дорослим та дітям віком від 12 років приймати по 30–40 крапель 3–4 рази на добу (за півгодини до їди). Курс лікування залежить від характеру та тяжкості захворювання, досягнутого ефекту, характеру комплексної терапії.
Діти.
Ефективність і безпека застосування препарату у дітей віком до 12 років не встановлені, тому препарат не рекомендується застосовувати цій віковій категорії пацієнтів.
Передозування
У разі перевищення дози лікування симптомаптичне.
Побічні реакції
Головний біль, нудота, блювання, запаморочення; алергічні реакції, у тому числі шкірний висип, почервоніння, свербіж.
Термін придатності
3,5 року.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Фітофарм».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.