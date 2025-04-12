Фармакодинаміка.

Біофлавоноїди, що містяться у водяному перці (рутин, кверцетин, гіперозид, рамназин, кемпоферол, мірецетин, лютеолін), проявляють Р-вітамінну активність, зменшують проникність капілярів, нормалізують структуру судинної стінки, захищають від окиснення аскорбінову кислоту, що міститься у водяному перці. Разом з аскорбіновою кислотою беруть участь в окисно-відновних реакціях, знижують активність гіалуронідази. Кровоспинна дія препарату поєднується зі здатністю стимулювати скорочення м'язів матки подібно до ріжків, але ця властивість значно слабша.

Глікозид полігопіперин прискорює зсідання крові.

Дубільні речовини проявляють протизапальну і в'яжучу дію. Разом з біофлавоноїдами чинять синергічний кровоспинний ефект.

Максимальна фармакологічна дія біофлавоноїдів перцю водяного досягається за рахунок екстракції 70% етиловим спиртом. При даній концентрації у ньому розчиняються флавоноїди, що знаходяться як у вільній (аглікон) так і у зв,язаній (з глікозидною частиною) формі. Цим досягається максимальне всмоктування основних речовин, що діють, через мікроворсинки ШКТ у кров. Шляхом окисно- відновних реакцій, що відбуваються з участю флаваноїдів, вони піддаються гідролізу на аглікон і глікозид. Перший виділяється нирками з сечею і через кишечник з жовчю, останній (вуглеводний залишок) або окислюється у циклі Кребса до двоокису вуглецю і води, або депонується у вигляді глікогену в організмі.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.