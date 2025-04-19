Водяного перцю екстракт рідкий (Extractum polygoni hydropiperis fluidum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
6.6 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
24.3 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
27.4 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
42.1 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
63.5 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.6 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Бандери Степана, 2
64.4 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 11
65.5 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Стрий, вул. Торговиця, 4
65.9 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
69.1 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52
78.9 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
26,41
Економія при броні: -0,19 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
100.4 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
24,11
Економія при броні: -0,11 грн
Аптека біля ратуші
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
113.6 км
Водяного перцю екстракт рідкий екстракт рідкий 25 мл флакон №1
Фітофарм
24,38
Економія при броні: -0,19 грн