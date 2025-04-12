Фармакодинаміка.

Преднікарбат, що входить до складу препарату Преднітоп®, спеціально розроблений для зовнішнього застосування, сильнодіючий глюкокортикоїд із чітко вираженою протизапальною, антиалергічною, протиексудативною, антипроліферативною і протисвербіжною дією.

Антипроліферативна дія глюкокортикоїдів пояснюється зниженою швидкістю циркуляції задіяних клітин та зниженою інтенсивністю синтезу ДНК. Як відомо, результатом цього є пригнічення грануляції, закриття ран та проліферація фібробластів.

Антиалергічна дія глюкокортикоїдів пояснюється їх імуносупресивною дією та впливом на антитіло- та клітинноопосередковану гіперчутливість:

імуносупресивна дія глюкокортикоїдів ґрунтується, головним чином, на зменшенні кількості та активності лімфоцитів (Т-лімфоцити, В-лімфоцити).

Вплив на антитілоопосередковану гіперчутливість чинить також пригнічення вивільнення вазоактивних речовин (наприклад, гістамін), на клітинноопосередковану гіперчутливість — зменшення вивільнення лімфокінів.

Протизапальна дія базується частково на впливі на обмін арахідонової кислоти і, як наслідок, на зменшенні утворення медіаторів запалення (наприклад, простагландини, лейкотрієни). З іншого боку, надмірні сигнали клітин зменшуються до нормального рівня.

Результати проведених подвійних сліпих досліджень засвідчили, що з точки зору клінічної ефективності преднікарбат, незважаючи на те, що він не містить галогену, рівноцінний таким галогенізованим кортикоїдам, як бетаметазону валерат, дезоксиметазон або фторкортолон.

Надзвичайно малий вплив преднікарбату на синтез колагену та ріст фібробластів у шкірі людини відображає незначну атрофогенну здатність діючої речовини. Пригнічення синтезу аутогенного кортизолу після нанесення на значну площу ураженої шкіри (псоріаз, нейродерміт) у разі застосування преднікарбату не спостерігалося.

Фармакокінетика.

Після місцевого застосування преднікарбат ще метаболізується у шкірі до преднізолон-17-етилкарбонату, який виявляє у 8,3 раза більшу спорідненість із рецепторами глюкокортикоїдів, ніж сам преднікарбат. Преднізолон-17-етилкарбонат повільно розпадається до преднізолону. Після нанесення на шкіру системно не були виявлені ні преднікарбат, ні його відомі метаболіти. Незначна системна доступність після нанесення на шкіру виявлялася також і в незміненому зразку секреції кортизолу.