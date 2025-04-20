Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
188,36
Економія при броні: -32,41 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
182,86
Економія при броні: -32,05 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
189,36
Економія при броні: -15,05 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ