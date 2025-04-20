Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
180,60
Економія при броні: -20,09 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
161,00
Економія при броні: -19,00 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
167,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
182,55
Економія при броні: -8,02 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
186,34
Економія при броні: -23,99 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
186,34
Економія при броні: -11,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
191,59
Економія при броні: -16,94 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
172,17
Економія при броні: -9,62 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
181,62
Економія при броні: -7,05 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн