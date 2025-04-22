Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
179,60
Економія при броні: -16,40 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
184,78
Економія при броні: -16,78 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
184,89
Економія при броні: -17,18 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
186,28
Економія при броні: -18,28 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
182,09
Економія при броні: -14,01 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
183,13
Економія при броні: -8,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
175,10
Економія при броні: -11,90 грн
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Преднітоп® крем 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
185,87
Економія при броні: -10,82 грн
Преднітоп® мазь 0.25 % туба 10 г №1
Дермафарм АГ
176,30 грн