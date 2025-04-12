фармакодинамічні властивості.

Бупівакаїну гідрохлорид — це анестетик для місцевого знеболення амідного типу з швидким початком дії та тривалою оборотною блокадою вегетативних, сенсорних та рухових нервових волокон.

Вважається, що ефект викликається ущільненням каналів Na+ в нервовій мембрані.

Розчин бупівакаїну гідрохлориду має pH від 4,5 до 6 та рКа 8,1.

Фармакокінетичні властивості

Бупівакаїн дуже ліпофільний (порівняно з мепівакаїном або лідокаїном) та має рКа 8,1. Він сильно зв’язується з білками плазми крові (від 92 до 96%). Т ½ з плазми крові у дорослих становить 1,5–5,5 год; кліренс з плазми крові — 0,58 л/хв.

Після метаболізму в печінці, головним чином гідролізом, метаболіти (кислотні кон’югати) виводяться нирками. Лише 5–6% виводиться без змін. Фармакокінетика у дітей подібна до такої у дорослих.