Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
335,04
Економія при броні: -9,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
343,76
Економія при броні: -12,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
518,70
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
552,72
Економія при броні: -64,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
5.1 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
463,98
Економія при броні: -22,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
5.2 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.6 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
7.2 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
110,50
Економія при броні: -1,98 грн