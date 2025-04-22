Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2161 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
446,72
Економія при броні: -8,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
585,59
Економія при броні: -28,39 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
558,40
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Г
64.9 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
223,36
Економія при броні: -4,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
502,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
115.5 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
324,64
Економія при броні: -20,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
502,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
121.7 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
110,50
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
506,20
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
123.5 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
352,98
Економія при броні: -21,64 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
126.0 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
126.5 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
506,91
Економія при броні: -59,14 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
127.6 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
127.6 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
506,91
Економія при броні: -59,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
127.8 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166
128.1 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
128.2 км
Маркаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
512,10
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
128.2 км
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.