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Активные вещества — “Н”НИМЕСУЛИД (NIMESULIDUM)

НИМЕСУЛИД (NIMESULIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 38 препаратов
Нимесил® гранулы для оральной суспензии, 100 мг, пакет однодозовый, 2 г, № 30; Menarini Group
Нимесил® Гранулы для оральной суспензии, 100 мг, пакет однодозовый, 2 г, № 30 Menarini Group
В 1231 аптеке
от 371,64 грн
Цены в аптеках
Аффида Форт-Нимесулид гранулы для оральной суспензии, 100 мг, саше, 2 г, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30; Delta Medical Promotions AG
Аффида Форт-Нимесулид Гранулы для оральной суспензии, 100 мг, саше, 2 г, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30 Delta Medical Promotions AG
В 1224 аптеках
от 312,00 грн
Цены в аптеках
Найз таблетки, 100 мг, блистер, № 20; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Найз Таблетки, 100 мг, блистер, № 20 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 1185 аптеках
от 90,12 грн
Цены в аптеках
Нимид® гранулы, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 30; Гледфарм Лтд
Нимид® Гранулы, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 30 Гледфарм Лтд
В 1184 аптеках
от 260,78 грн
Цены в аптеках
Нимид® гель для наружного применения, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1; Гледфарм Лтд
Нимид® Гель для наружного применения, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 1170 аптеках
от 64,61 грн
Цены в аптеках
Нимид® гель для наружного применения, 10 мг/г, туба, 100 г, № 1; Гледфарм Лтд
Нимид® Гель для наружного применения, 10 мг/г, туба, 100 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 1143 аптеках
от 167,73 грн
Цены в аптеках
Нимид® таблетки, 100 мг, блистер, № 100; Гледфарм Лтд
Нимид® Таблетки, 100 мг, блистер, № 100 Гледфарм Лтд
В 1028 аптеках
от 260,83 грн
Цены в аптеках
Ремесулид® Рапид гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 10; Фармак
Ремесулид® Рапид Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 10 Фармак
В 1012 аптеках
от 78,11 грн
Цены в аптеках
Нимедар гель, 10 мг/г, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1; Дарница
Нимедар Гель, 10 мг/г, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1 Дарница
В 953 аптеках
от 85,67 грн
Цены в аптеках
Нимедар гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г, пакет однодозовый, № 30; Дарница
Нимедар Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г, пакет однодозовый, № 30 Дарница
В 941 аптеке
от 285,00 грн
Цены в аптеках
Ремесулид® таблетки, 100 мг, блистер, № 30; Фармак
Ремесулид® Таблетки, 100 мг, блистер, № 30 Фармак
В 935 аптеках
от 82,50 грн
Цены в аптеках
Нимедар таблетки, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30; Дарница
Нимедар Таблетки, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30 Дарница
В 697 аптеках
от 60,48 грн
Цены в аптеках
Апонил таблетки, 100 мг, блистер, № 20; Medochemie Ltd
Апонил Таблетки, 100 мг, блистер, № 20 Medochemie Ltd
В 643 аптеках
от 72,08 грн
Цены в аптеках
Нимелган гранулы для оральной суспензии, 100 мг, саше, № 30; Астрафарм
Нимелган Гранулы для оральной суспензии, 100 мг, саше, № 30 Астрафарм
В 584 аптеках
от 253,84 грн
Цены в аптеках
Нимелган таблетки, 100 мг, блистер, № 100; Астрафарм
Нимелган Таблетки, 100 мг, блистер, № 100 Астрафарм
В 316 аптеках
от 239,52 грн
Цены в аптеках
Нимесулид таблетки, 100 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 30; Лубныфарм
Нимесулид Таблетки, 100 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 30 Лубныфарм
В 201 аптеке
от 71,85 грн
Цены в аптеках
Нимесулид таблетки, 0,1 г, блистер, № 30; Лекхим-Харьков
Нимесулид Таблетки, 0,1 г, блистер, № 30 Лекхим-Харьков
В 198 аптеках
от 71,28 грн
Цены в аптеках
Нимесулид таблетки, 100 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Лубныфарм
Нимесулид Таблетки, 100 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Лубныфарм
В 159 аптеках
от 29,47 грн
Цены в аптеках
Даймисил гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г, саше, 2 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10; Фармак
Даймисил Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г, саше, 2 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Фармак
В 123 аптеках
от 149,00 грн
Цены в аптеках
Нимесулид таблетки, 100 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 100; Лубныфарм
Нимесулид Таблетки, 100 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 100 Лубныфарм
В 122 аптеках
от 330,00 грн
Цены в аптеках
Нимесулид таблетки, 100 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 100; Лубныфарм
Нимесулид Таблетки, 100 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 100 Лубныфарм
В 71 аптеке
от 131,00 грн
Цены в аптеках
Нимелган гранулы для оральной суспензии, 100 мг, саше, № 10; Астрафарм
Нимелган Гранулы для оральной суспензии, 100 мг, саше, № 10 Астрафарм
В 40 аптеках
от 96,30 грн
Цены в аптеках
Ремисар гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 30; СТИФ-СЕРВИС
Ремисар Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 30 СТИФ-СЕРВИС
В 17 аптеках
от 399,78 грн
Цены в аптеках
Нимесулид таблетки, 100 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 100; Лубныфарм
Нимесулид Таблетки, 100 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 100 Лубныфарм
В 15 аптеках
от 237,00 грн
Цены в аптеках
Нимелган таблетки, 100 мг, блистер, № 10; Астрафарм
Нимелган Таблетки, 100 мг, блистер, № 10 Астрафарм
В 11 аптеках
от 27,00 грн
Цены в аптеках
Нимесулид порошок гранулированный для оральной суспензии, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 10; Красная звезда
Нимесулид Порошок гранулированный для оральной суспензии, 100 мг/2 г, саше, 2 г, № 10 Красная звезда
В 9 аптеках
от 107,64 грн
Цены в аптеках
Долорсил гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г, саше, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10; Фармак
Долорсил Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г, саше, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10 Фармак
В 9 аптеках
от 125,00 грн
Цены в аптеках
Нимесулид таблетки, 100 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 100; Лубныфарм
Нимесулид Таблетки, 100 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 100 Лубныфарм
В 6 аптеках
от 222,70 грн
Цены в аптеках
Нимесулид таблетки, 100 мг, блистер, № 10; Лубныфарм
Нимесулид Таблетки, 100 мг, блистер, № 10 Лубныфарм
В 6 аптеках
от 29,00 грн
Цены в аптеках
Нимелган гранулы для оральной суспензии, 100 мг, саше, тм а+, тм а+, № 30; Астрафарм
Нимелган Гранулы для оральной суспензии, 100 мг, саше, тм а+, тм а+, № 30 Астрафарм
В 1 аптеке
от 386,00 грн
Цены в аптеках
Нимесулид таблетки, 0,1 г, блистер, тм а+, тм а+, № 30; Лекхим-Харьков
Нимесулид Таблетки, 0,1 г, блистер, тм а+, тм а+, № 30 Лекхим-Харьков
В 1 аптеке
от 93,50 грн
Цены в аптеках
Нимесулид таблетки, 100 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 10; Лубныфарм
Нимесулид Таблетки, 100 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 10 Лубныфарм
В 1 аптеке других городов
от 28,60 грн
Цены в других городах
Нимесулид-Фитофарм таблетки, 100 мг, № 12; Фитофарм
Нимесулид-Фитофарм Таблетки, 100 мг, № 12 Фитофарм
Нет в наличии
Нимедар гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г, пакет однодозовый, № 15; Дарница
Нимедар Гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г, пакет однодозовый, № 15 Дарница
Нет в наличии
Нимелган гранулы для оральной суспензии, 100 мг, саше, № 20; Астрафарм
Нимелган Гранулы для оральной суспензии, 100 мг, саше, № 20 Астрафарм
Нет в наличии
Нимелган таблетки, 100 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Нимелган Таблетки, 100 мг, блистер, № 30 Астрафарм
Нет в наличии
Нимесулид таблетки, 100 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 30; Лубныфарм
Нимесулид Таблетки, 100 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 30 Лубныфарм
Нет в наличии
Нимесулид гель, 10 мг/г, туба, 40 г, пачка картонная, пачка картон., № 1; Лубныфарм
Нимесулид Гель, 10 мг/г, туба, 40 г, пачка картонная, пачка картон., № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, гранулы для приготовления суспензии для перорального применения, порошок для оральной суспензии, гель для наружного применения.
НИМЕСУЛИД (NIMESULIDUM)
CAS №: 51803-78-2 C13H12N2O5S
USPDDN: 4'-нитро-2'-феноксиметансульфонанилид.
Форма выпуска: таблетки, гранулы для приготовления суспензии для перорального применения, порошок для оральной суспензии, гель для наружного применения.

НПВП, высокоселективный ингибитор ЦОГ-2. Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Подавляет образование свободных кислородных радикалов без влияния на гемостаз и фагоцитоз. Ингибирует высвобождение фермента миелопероксидазы.
После приема внутрь нимесулид хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Cmax активного вещества в плазме крови определяется через 1,5–2,5 ч после приема. Связывание с белками плазмы крови — 99%. Метаболизируется в печени. Основной метаболит — гидроксинимесулид (25%) — является фармакологически активным. Около 65% нимесулида выводится с мочой, 35% — с калом.

ревматоидный артрит, остеоартрит, остеоартроз, бурсит, тендинит, болевой синдром различной этиологии, в том числе при гинекологических заболеваниях, в послеоперационный период, при травмах; лихорадка при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

внутрь по 100 мг 2 раза в сутки после еды. Длительность лечения определяется индивидуально.
Наружно — на пораженный участок наносят примерно 3 см геля и слегка втирают; процедуру повторяют 3–4 раза в сутки.

пептическая язва желудка и/или двенадцатиперстной кишки; выраженные нарушения функции печени и почек (клиренс креатинина <30 мл/мин); повышенная чувствительность к нимесулиду.

как правило, слабо выражены, носят временный характер и не требуют отмены нимесулида. Возможны изжога, тошнота, боль в эпигастральной области, головная боль, головокружение, аллергические реакции в виде кожной сыпи.
При местном применении возможны местное раздражение, эритема, сыпь, шелушение и зуд кожи, преходящее изменение цвета кожи в месте аппликации.

при назначении нимесулида пациентам пожилого возраста коррекции режима дозирования не требуется.
В период беременности назначать нимесулид не рекомендуется (особенно в III триместр) из-за опасности преждевременного закрытия Боталлова протока у плода и развития атонии матки у матери.
При необходимости назначения нимесулида в период кормления грудью следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

нимесулид обладает высоким сродством к белкам плазмы крови, поэтому может вытеснять другие лекарственные средства из мест их связывания.
Не отмечено клинически значимого взаимодействия нимесулида с фуросемидом, варфарином, дигоксином, теофиллином, глибенкламидом, циметидином, антацидами.

случаи передозировки не описаны. Специфического антидота не существует. Проводят симптоматическую терапию.