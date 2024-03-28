ГЛИМЕПИРИД (GLIMEPIRIDUM) Действующее вещество
пероральное гипогликемизирующее средство, производное сульфонилмочевины. Стимулирует секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы, увеличивает высвобождение инсулина. Повышает чувствительность периферических тканей к инсулину.
Глимепирид обладает абсолютной биодоступностью. Прием пищи не оказывает значительного влияния на всасывание.
инсулиннезависимый сахарный диабет (в случае неэффективности диетотерапии).
начальную и поддерживающую дозу устанавливают индивидуально. В начале лечения назначают 1 мг 1 раз в сутки. При необходимости суточную дозу можно постепенно повышать (на 1 мг за 1–2 нед) до 4–6 мг. Максимальная суточная доза — 8 мг. Как правило, суточную дозу назначают в 1 прием. При замене другого перорального гипогликемизирующего препарата глимепиридом начальная суточная доза последнего должна составлять 1 мг. Таблетки следует принимать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
инсулинзависимый сахарный диабет, кетоацидоз, прекома, кома, печеночная и/или почечная недостаточность (в том числе у больных, находящихся на гемодиализе), период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к глимепириду, другим производным сульфонилмочевины и сульфаниламидным препаратам.
возможны гипогликемия, тошнота, рвота, ощущение дискомфорта в эпигастральной области, боль в области живота, диарея, повышение активности трансаминаз, холестаз, желтуха, гепатит, тромбоцитопения, лейкопения, анемия, гранулоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения; гемолитическая анемия, преходящие нарушения зрения, кожный зуд, крапивница, сыпь, диспноэ, снижение АД, шок, аллергический васкулит, фотосенсибилизация, гипонатриемия.
с осторожностью назначают пациентам с сопутствующими заболеваниями органов эндокринной системы, влияющими на углеводный обмен.
Алкоголь может усиливать или ослаблять гипогликемизирующее действие глимепирида.
Пациентам, принимающим глимепирид, следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.
усиление гипогликемизирующего действия глимепирида возможно при одновременном применении с инсулином или другими гипогликемизирующими препаратами, ингибиторами АПФ, аллопуринолом, анаболическими стероидами и мужскими половыми гормонами, хлорамфениколом, производными кумарина, циклофосфамидом, дизопирамидом, фенфлурамином, фенирамидолом, фибратами, флуоксетином, гуанетидином, изофосфамидами, ингибиторами МАО, миконазолом, ПАСК, пентоксифиллином (при инъекционном введении глимепирида в высоких дозах), фенилбутазоном, азапропазоном, оксифенбутазоном, пробеницидом, хинолонами, салицилатами, сульфинпиразоном, сульфаниламидами, тетрациклинами.
Ослабление гипогликемизирующего действия глимепирида возможно при одновременном применении с ацетазоламидом, барбитуратами, кортикостероидами, диазоксидом, диуретиками, эпинефрином и другими симпатомиметиками, глюкагоном, слабительными средствами (после длительного применения), никотиновой кислотой (в высоких дозах), эстрогенами и прогестагенами, фенотиазином, фенитоином, рифампицином, гормонами щитовидной железы.
Блокаторы Н2-рецепторов, клонидин и резерпин способны как усиливать, так и ослаблять гипогликемизирующее действие глимепирида. На фоне приема глимепирида может наблюдаться усиление или ослабление действия производных кумарина.
гипогликемия, сопровождающаяся усилением потоотделения, ощущением тревоги, тахикардией, повышением АД, пальпитацией, болью в области сердца, аритмией; головная боль, головокружение, булимия, тошнота, рвота, апатия, сонливость, беспокойство, агрессивность, нарушение концентрации внимания, депрессия, спутанность сознания, тремор, парезы, нарушение чувствительности, судороги центрального генеза. Возможно развитие комы.
Лечение: назначают глюкозу внутрь или в/в, проводят коррекцию диеты. В тяжелых случаях пациента необходимо госпитализировать.