Все аптеки Украины
Активные вещества — “Г”ГЛИМЕПИРИД (GLIMEPIRIDUM)

ГЛИМЕПИРИД (GLIMEPIRIDUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 27 препаратов
Амарил® таблетки, 4 мг, блистер, № 30; Sanofi
Амарил® Таблетки, 4 мг, блистер, № 30 Sanofi
В 1101 аптеке
от 210,20 грн
Цены в аптеках
Амарил® таблетки, 2 мг, блистер, № 30; Sanofi
Амарил® Таблетки, 2 мг, блистер, № 30 Sanofi
В 1060 аптеках
от 123,41 грн
Цены в аптеках
Глимакс® таблетки, 4 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Глимакс® Таблетки, 4 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 875 аптеках
от 123,88 грн
Цены в аптеках
Амарил® таблетки, 3 мг, блистер, № 30; Sanofi
Амарил® Таблетки, 3 мг, блистер, № 30 Sanofi
В 798 аптеках
от 152,50 грн
Цены в аптеках
Диапирид® таблетки, 4 мг, блистер, № 30; Фармак
Диапирид® Таблетки, 4 мг, блистер, № 30 Фармак
В 723 аптеках
от 135,90 грн
Цены в аптеках
Диапирид® таблетки, 2 мг, блистер, № 30; Фармак
Диапирид® Таблетки, 2 мг, блистер, № 30 Фармак
В 661 аптеке
от 58,80 грн
Цены в аптеках
Диапирид® таблетки, 3 мг, блистер, № 30; Фармак
Диапирид® Таблетки, 3 мг, блистер, № 30 Фармак
В 637 аптеках
от 53,08 грн
Цены в аптеках
Глимакс® таблетки, 2 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Глимакс® Таблетки, 2 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 597 аптеках
от 74,43 грн
Цены в аптеках
Глимакс® таблетки, 3 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Глимакс® Таблетки, 3 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 578 аптеках
от 89,59 грн
Цены в аптеках
Олтар® 2 мг таблетки, 2 мг, блистер, № 30; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Олтар® 2 мг Таблетки, 2 мг, блистер, № 30 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 567 аптеках
от 103,21 грн
Цены в аптеках
Димарил таблетки, 4 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевмедпрепарат
Димарил Таблетки, 4 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевмедпрепарат
В 503 аптеках
от 123,01 грн
Цены в аптеках
Олтар® 3 мг таблетки, 3 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Олтар® 3 мг Таблетки, 3 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 454 аптеках
от 159,89 грн
Цены в аптеках
Олтар® 4 мг таблетки, 4 мг, блистер, № 30; Menarini Group
Олтар® 4 мг Таблетки, 4 мг, блистер, № 30 Menarini Group
В 419 аптеках
от 198,06 грн
Цены в аптеках
Димарил таблетки, 3 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевмедпрепарат
Димарил Таблетки, 3 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевмедпрепарат
В 323 аптеках
от 80,99 грн
Цены в аптеках
Димарил таблетки, 2 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевмедпрепарат
Димарил Таблетки, 2 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевмедпрепарат
В 300 аптеках
от 79,67 грн
Цены в аптеках
Олтар® 6 мг таблетки, 6 мг, блистер, № 30; Menarini Group
Олтар® 6 мг Таблетки, 6 мг, блистер, № 30 Menarini Group
В 298 аптеках
от 241,53 грн
Цены в аптеках
Глимакс® таблетки, 4 мг, блистер, № 60; Гледфарм Лтд
Глимакс® Таблетки, 4 мг, блистер, № 60 Гледфарм Лтд
В 227 аптеках
от 231,39 грн
Цены в аптеках
Глимепирид-КВ таблетки, 4 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Глимепирид-КВ Таблетки, 4 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 188 аптеках
от 114,49 грн
Цены в аптеках
Глимепирид-КВ таблетки, 2 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Глимепирид-КВ Таблетки, 2 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 107 аптеках
от 81,59 грн
Цены в аптеках
Глимепирид-КВ таблетки, 3 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Глимепирид-КВ Таблетки, 3 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 81 аптеке
от 95,27 грн
Цены в аптеках
Глимакс® таблетки, 3 мг, блистер, № 60; Гледфарм Лтд
Глимакс® Таблетки, 3 мг, блистер, № 60 Гледфарм Лтд
В 54 аптеках
от 154,67 грн
Цены в аптеках
Глимепирид-Тева таблетки, 4 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Глимепирид-Тева Таблетки, 4 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 52 аптеках
от 154,20 грн
Цены в аптеках
Глимепирид-Тева таблетки, 3 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Глимепирид-Тева Таблетки, 3 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 24 аптеках
от 144,75 грн
Цены в аптеках
Глимепирид-Тева таблетки, 2 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Глимепирид-Тева Таблетки, 2 мг, блистер, № 30 Тева Украина
Нет в наличии
Димарил таблетки, 2 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60; Киевмедпрепарат
Димарил Таблетки, 2 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60 Киевмедпрепарат
Нет в наличии
Димарил таблетки, 3 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60; Киевмедпрепарат
Димарил Таблетки, 3 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60 Киевмедпрепарат
Нет в наличии
Димарил таблетки, 4 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60; Киевмедпрепарат
Димарил Таблетки, 4 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60 Киевмедпрепарат
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки.

пероральное гипогликемизирующее средство, производное сульфонилмочевины. Стимулирует секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы, увеличивает высвобождение инсулина. Повышает чувствительность периферических тканей к инсулину.
Глимепирид обладает абсолютной биодоступностью. Прием пищи не оказывает значительного влияния на всасывание.

инсулиннезависимый сахарный диабет (в случае неэффективности диетотерапии).

начальную и поддерживающую дозу устанавливают индивидуально. В начале лечения назначают 1 мг 1 раз в сутки. При необходимости суточную дозу можно постепенно повышать (на 1 мг за 1–2 нед) до 4–6 мг. Максимальная суточная доза — 8 мг. Как правило, суточную дозу назначают в 1 прием. При замене другого перорального гипогликемизирующего препарата глимепиридом начальная суточная доза последнего должна составлять 1 мг. Таблетки следует принимать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.

инсулинзависимый сахарный диабет, кетоацидоз, прекома, кома, печеночная и/или почечная недостаточность (в том числе у больных, находящихся на гемодиализе), период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к глимепириду, другим производным сульфонилмочевины и сульфаниламидным препаратам.

возможны гипогликемия, тошнота, рвота, ощущение дискомфорта в эпигастральной области, боль в области живота, диарея, повышение активности трансаминаз, холестаз, желтуха, гепатит, тромбоцитопения, лейкопения, анемия, гранулоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения; гемолитическая анемия, преходящие нарушения зрения, кожный зуд, крапивница, сыпь, диспноэ, снижение АД, шок, аллергический васкулит, фотосенсибилизация, гипонатриемия.

с осторожностью назначают пациентам с сопутствующими заболеваниями органов эндокринной системы, влияющими на углеводный обмен.
Алкоголь может усиливать или ослаблять гипогликемизирующее действие глимепирида.
Пациентам, принимающим глимепирид, следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.

усиление гипогликемизирующего действия глимепирида возможно при одновременном применении с инсулином или другими гипогликемизирующими препаратами, ингибиторами АПФ, аллопуринолом, анаболическими стероидами и мужскими половыми гормонами, хлорамфениколом, производными кумарина, циклофосфамидом, дизопирамидом, фенфлурамином, фенирамидолом, фибратами, флуоксетином, гуанетидином, изофосфамидами, ингибиторами МАО, миконазолом, ПАСК, пентоксифиллином (при инъекционном введении глимепирида в высоких дозах), фенилбутазоном, азапропазоном, оксифенбутазоном, пробеницидом, хинолонами, салицилатами, сульфинпиразоном, сульфаниламидами, тетрациклинами.
Ослабление гипогликемизирующего действия глимепирида возможно при одновременном применении с ацетазоламидом, барбитуратами, кортикостероидами, диазоксидом, диуретиками, эпинефрином и другими симпатомиметиками, глюкагоном, слабительными средствами (после длительного применения), никотиновой кислотой (в высоких дозах), эстрогенами и прогестагенами, фенотиазином, фенитоином, рифампицином, гормонами щитовидной железы.
Блокаторы Н2-рецепторов, клонидин и резерпин способны как усиливать, так и ослаблять гипогликемизирующее действие глимепирида. На фоне приема глимепирида может наблюдаться усиление или ослабление действия производных кумарина.

гипогликемия, сопровождающаяся усилением потоотделения, ощущением тревоги, тахикардией, повышением АД, пальпитацией, болью в области сердца, аритмией; головная боль, головокружение, булимия, тошнота, рвота, апатия, сонливость, беспокойство, агрессивность, нарушение концентрации внимания, депрессия, спутанность сознания, тремор, парезы, нарушение чувствительности, судороги центрального генеза. Возможно развитие комы.
Лечение: назначают глюкозу внутрь или в/в, проводят коррекцию диеты. В тяжелых случаях пациента необходимо госпитализировать.