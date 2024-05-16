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Амарил® таблетки 4 мг блистер, №30 - Харьков (105236) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 383 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
262,74 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
244,20 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), блистер (1)
309,68
Экономия: -68,45 грн
241,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
259,22 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
265,10 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (6), блистер (1)
262,08 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
305,18
Экономия: -63,52 грн
241,66 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
255,10 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2), блистер (1)
257,02 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
256,76 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
294,60
Экономия: -52,90 грн
241,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
259,14 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
285,30
Экономия: -41,00 грн
244,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
265,39
Экономия: -28,35 грн
237,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
254,66 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
263,58 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
251,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (9), блистер (1)
284,96
Экономия: -45,15 грн
239,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
252,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
264,22 грн