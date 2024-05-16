Амарил® таблетки 3 мг блистер, №30 - Харьков (105235) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, ул. Молочная, 6
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
Аптека копейка
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А