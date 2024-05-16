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Амарил® таблетки 2 мг блистер, №30 - Харьков (105234) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 376 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: блистер (1)
148,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
130,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
151,13
Экономия: -13,68 грн
137,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
150,48 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
150,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: блистер (1)
136,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
154,85
Экономия: -13,40 грн
141,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
155,70 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
149,76 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
152,38 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
166,90
Экономия: -31,00 грн
135,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
149,56 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
161,90
Экономия: -26,10 грн
135,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
141,50
Экономия: -7,15 грн
134,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
156,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
156,24 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
131,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
155,73
Экономия: -15,90 грн
139,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2), блистер (1)
144,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
155,30 грн