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Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл кассета в пачке, №10 - Одесса (407963) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: ампула (8)
638,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
737,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
737,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: ампула (9)
722,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
737,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
605,72 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: раствор для инъекций (4)
656,75
Экономия: -86,24 грн
570,51 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: раствор для инъекций (3)
819,75
Экономия: -169,21 грн
650,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
737,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: раствор для инъекций (9)
762,35
Экономия: -47,86 грн
714,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: ампула (5)
681,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
808,34
Экономия: -73,31 грн
735,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
768,66
Экономия: -39,77 грн
728,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: ампула (6)
608,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
716,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
737,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
552,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
622,40 грн