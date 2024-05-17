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Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл в пачке, №10 - Одесса (5445) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
130,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
146,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
129,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
129,30 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
129,30 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
129,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
129,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
129,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
129,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
129,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: раствор для инъекций (9)
143,62
Экономия: -21,63 грн
121,99 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
137,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
129,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
129,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
141,99
Экономия: -20,00 грн
121,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
129,30 грн
В городе Одесса больше нет предложений с препаратом