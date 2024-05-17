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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер, №50 - Одесса (179809) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
29,46
Экономия: -1,03 грн
28,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
25,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (4)
28,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (2)
29,40 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (5)
31,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (1)
27,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (6)
28,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (5)
28,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (4)
27,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (4)
27,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (3)
27,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
Всего: упаковка (1)
27,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
Всего: упаковка (3)
27,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (5)
28,63 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается через 53 мин
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
Всего: упаковка (1)
27,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Болградская, 80
Всего: упаковка (4)
25,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (2)
24,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (5)
28,54 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается через 53 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (5)
28,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 53 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
Всего: упаковка (4)
27,17 грн