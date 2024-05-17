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Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг банка, №25 - Одесса (5521) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (4)
29,47
Экономия: -1,96 грн
27,51 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 1-А
Всего: упаковка (2)
29,46
Экономия: -1,95 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 15:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (4)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Братское, ул. Мира, 88
Всего: упаковка (4)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (15)
29,92
Экономия: -2,41 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
Всего: упаковка (2)
29,47
Экономия: -1,96 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Новоархангельск, ул. Центральная, 24-А
Всего: упаковка (4)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-А
Всего: упаковка (4)
29,24
Экономия: -1,73 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 36
Всего: упаковка (1)
29,47
Экономия: -1,96 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 8
Всего: упаковка (1)
29,47
Экономия: -1,96 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
Всего: упаковка (3)
29,93
Экономия: -2,42 грн
27,51 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
Всего: упаковка (1)
29,47
Экономия: -1,96 грн
27,51 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
30,61
Экономия: -3,10 грн
27,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 16:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: упаковка (1)
15,31 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Гоголя, 80-Ж
Всего: упаковка (3)
29,40
Экономия: -1,89 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 12
Всего: упаковка (4)
31,07
Экономия: -3,56 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
Всего: упаковка (2)
31,08
Экономия: -3,57 грн
27,51 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
16,91
Экономия: -0,91 грн
16,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (2)
30,20
Экономия: -2,69 грн
27,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Гуричева Андрея, 50
Всего: упаковка (3)
31,07
Экономия: -3,56 грн
27,51 грн