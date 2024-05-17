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Амитриптилина гидрохлорид-ЗН раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Одесса (161309) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
137,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
150,79
Экономия: -13,82 грн
136,97 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: ампула (7)
119,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2), ампула (5)
119,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
138,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
148,99
Экономия: -22,43 грн
126,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (1), ампула (3)
137,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (2)
119,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3), ампула (3)
141,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
130,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
119,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (1), ампула (3)
140,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 44 мин
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
119,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1)
137,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: ампула (6)
123,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
Всего: упаковка (1)
130,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: ампула (8)
119,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: ампула (8)
137,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Всего: упаковка (1)
125,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 11-А
Всего: упаковка (1)
119,68 грн