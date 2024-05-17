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Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг блистер, №50 - Одесса (85639) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
25,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (2), блистер (3)
28,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
28,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
29,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
30,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
27,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (9)
25,62 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
29,45
Экономия: -0,88 грн
28,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
29,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
29,45
Экономия: -0,88 грн
28,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (2)
25,62 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 16:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: упаковка (1)
31,90 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: блистер (1)
28,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 58-Г
Всего: упаковка (2)
28,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
Всего: упаковка (1), блистер (3)
28,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (7)
28,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (3)
27,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (3)
30,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (3)
27,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (1)
31,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (3)
27,17 грн