Зменшення маси тіла у професійних спортсменів перед змаганнями підвищує ризик струсу головного мозку
Дослідники встановили, що представники агресивних видів спорту, які швидко зменшують масу тіла перед боєм, зазнають більш високого ризику струсу головного мозку (СГМ). Понад 60% спортсменів, які займаються бойовими видами спорту, такими як бокс та змішані бойові мистецтва (mixed martial arts — ММА), зазначили, що спортивні травми переносяться гірше, якщо спортсмен цілеспрямовано вдається до зневоднення для дотримання суворої відповідності ваговій категорії.
Учені з Університету Святої Марії (St. Mary’s University), Університету Ессекса (University of Essex) та Університету Суонсі (Swansea University) встановили, що якщо спортсмени вживають заходів для виведення рідини з організму з метою відповідності ваговій категорії, клінічна картина струсу ГМ може викривлятися. Ознаки зневоднення, так само як і симптоми струсу ГМ, включають запаморочення, головний біль і млявість. Також було відзначено, що у 65% спортсменів маса тіла зменшувалася «не за планом», у них відзначали зниження енергійності, сили, координації чи підвищення чутливості до ударів під час бою.
Дослідник з Університету Святої Марії Насір Уддін (Nasir Uddin) зазначив, що це дослідження заклало основи для подальших досліджень неврологічних наслідків швидкого зменшення маси тіла, і закликав організаторів спортивних змагань контролювати рівень гідратації спортсменів перед боєм.
Дані дослідження опубліковані в «Клінічному журналі спортивної медицини» (Clinical Journal of Sports Medicine). У ньому взяли участь понад 130 спортсменів, які представляють 6 видів єдиноборств, віком старше 18 років.
За матеріалами www.news-medical.net
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