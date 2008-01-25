Дослідники встановили, що представники агресивних видів спорту, які швидко зменшують масу тіла перед боєм, зазнають більш високого ризику струсу головного мозку (СГМ). Понад 60% спортсменів, які займаються бойовими видами спорту, такими як бокс та змішані бойові мистецтва (mixed martial arts — ММА), зазначили, що спортивні травми переносяться гірше, якщо спортсмен цілеспрямовано вдається до зневоднення для дотримання суворої відповідності ваговій категорії.

Учені з Університету Святої Марії (St. Mary’s University), Університету Ессекса (University of Essex) та Університету Суонсі (Swansea University) встановили, що якщо спортсмени вживають заходів для виведення рідини з організму з метою відповідності ваговій категорії, клінічна картина струсу ГМ може викривлятися. Ознаки зневоднення, так само як і симптоми струсу ГМ, включають запаморочення, головний біль і млявість. Також було відзначено, що у 65% спортсменів маса тіла зменшувалася «не за планом», у них відзначали зниження енергійності, сили, координації чи підвищення чутливості до ударів під час бою.

Дослідник з Університету Святої Марії Насір Уддін (Nasir Uddin) зазначив, що це дослідження заклало основи для подальших досліджень неврологічних наслідків швидкого зменшення маси тіла, і закликав організаторів спортивних змагань контролювати рівень гідратації спортсменів перед боєм.

Дані дослідження опубліковані в «Клінічному журналі спортивної медицини» (Clinical Journal of Sports Medicine). У ньому взяли участь понад 130 спортсменів, які представляють 6 видів єдиноборств, віком старше 18 років.

За матеріалами www.news-medical.net