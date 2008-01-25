Журавлина: подарунок природи для профілактики та лікування інфекцій сечовивідних шляхів
У нещодавньому глобальному дослідженні Кокранівського формату було показано, що вживання журавлинного соку та дієтичних добавок із журавлини сприяє зниженню ризику розвитку симптоматичних інфекцій сечовивідних шляхів у жінок на 25%, а у осіб, схильних до виникнення таких інфекцій, після проведення медичних втручань (наприклад у зоні малого тазу) — на 53%. При цьому використання журавлинного соку або дієтичних добавок, що містять екстракт журавлини, допомагало знизити ризик розвитку інфекцій сечовивідних шляхів у дітей більш ніж на 50%.
Водночас огляд 24 досліджень, проведений у 2012 р., не продемонстрував позитивних властивостей дієтичних добавок на основі журавлини для профілактики інфекцій сечовивідних шляхів.
Учені з Університету Фліндерса (Flinders University) та Дитячої лікарні у Вестміді (Children’s Hospital at Westmead) прагнули надати оновлені дані щодо ефективності дієтичних добавок на основі журавлини у профілактиці інфекцій сечовивідних шляхів. До огляду було включено понад 50 досліджень, що охопили близько 9000 осіб.
Провідний автор дослідження доктор Габріель Вільямс (Gabrielle Williams) розповів, що інфекції сечовивідних шляхів спостерігаються у близько ⅓ жінок. Ризик розвитку таких інфекцій також є високим в осіб похилого віку та пацієнтів з травмами спинного мозку.
Епідеміолог з Університету Фліндерса доктор Жаклін Стівенс (Jacqueline Stephens) — співавтор дослідження. Вона пояснила, що неліковані інфекції сечовивідних шляхів підвищують ризик розвитку інфекційних захворювань нирок (наприклад пієлонефриту) та сепсису. Ж. Стівенс наголосила, що в більшості випадків антибіотики є ефективними при інфекціях сечостатевих шляхів. У разі неускладнених інфекцій можливе одноразове застосування антибактеріального препарату. Однак у частини пацієнтів інфекції сечовивідних шляхів рецидивують. Журавлинний сік та дієтичні добавки на основі журавлини є ефективними та безпечними засобами профілактики таких рецидивів.
Водночас у дослідженні було показано, що журавлинний сік та дієтичні добавки, що містять екстракт журавлини, не сприяють зниженню ризику розвитку/рецидиву інфекцій сечовивідних шляхів у вагітних, осіб похилого віку та у людей з порушеннями випорожнення сечового міхура.
Старший автор дослідження професор Джонатан Крейг (Jonathan Craig), віцепрезидент та виконавчий декан Коледжу медицини та громадської охорони здоров’я (College of Medicine & Public Health) Університету Фліндерса, пояснив, що в огляді було проаналізовано результати досліджень, починаючи з середини 1990-х років і до теперішнього часу. Учені підкреслили, що необхідні подальші дослідження для визначення категорій пацієнтів, у яких продукти з журавлини є найбільш ефективними у лікуванні та профілактиці інфекцій сечовивідних шляхів.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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