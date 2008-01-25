Аденокардинома протоків — вид раку підшлункової залози, що діагностують найчастіше. Він становить понад 90% усіх випадків онкопатології підшлункової залози. Крім того, аденокарциному протоків часто діагностують на пізніх стадіях і у зв’язку із цим вона несе високий ризик летального наслідку.

У нещодавньому дослідженні показано, що у пацієнтів з аденокарциномою протоків підшлункової залози в 6 разів частіше було діагностовано жовчнокам’яну хворобу, ніж у населення загалом. Таким чином, дослідники висловили припущення, що жовчнокам’яна хвороба є предиктором розвитку цього виду раку.

Маріанна Папагеордж (Marianna Papageorge), доктор медичних наук, провідний дослідник та науковий співробітник Бостонського медичного центру (Boston Medical Center), пояснила, що раннє діагностування раку підшлункової залози є складним, оскільки перебіг захворювання упродовж тривалого часу є безсимптомним. Через це ризик летального наслідку дуже високий. На думку М. Папагеордж, проведення скринінгу в усіх пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою дозволить попередити значну кількість пов’язаних із раком підшлункової залози летальних наслідків.

У дослідженні було використано інформацію з бази медичних даних SEER-Medicare за період 2008–2015 рр. Виявлено 18 700 пацієнтів з аденокарциномою підшлункової залози. Проведено порівняння частоти виявлення жовчнокам’яної хвороби у цієї групи хворих з 99 287 пацієнтами без аденокарциноми підшлункової залози. Показано, що за рік до встановлення діагнозу аденокарциноми протоків підшлункової залози у 4,7% пацієнтів було виявлено жовчнокам’яну хворобу, а у 1,6% проведено холецистектомію. Серед пацієнтів без раку підшлункової залози тільки у 0,8% було діагностовано жовчнокам’яну хворобу, а у 0,3% проведено холецистектомію.

М. Папагеордж наголосила, що жовчнокам’яна хвороба не обумовлює розвитку раку підшлункової залози. У той же час зв’язок між цими захворюваннями очевидний. Також вона пояснила, що у подальших дослідженнях необхідно з’ясувати додаткові фактори ризику розвитку аденокарциноми протоків підшлункової залози у пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою. Це дозволить визначити групу ризику, яка потребує проведення регулярного скринінгу для ранньої діагностики та своєчасного лікування хворих з аденокарциномою протоків підшлункової залози та дозволить знизити ризик летального наслідку, пов’язаного із цим захворюванням.

За матеріалами www.medicalxpress.com