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Новини медицини та фармаціїЖінка та ознаки серцевого нападу: все дуже складно

Жінка та ознаки серцевого нападу: все дуже складно

Опубліковано  19.02.2024

Пітливість, нудота, запаморочення та невмотивована втома — нетипові симптоми серцевого нападу. Однак вони характерні для серцевого нападу у жінок і можуть виникати частіше під час відпочинку або сну.

На відміну від чоловіків, біль, стиснення або дискомфорт у грудях у жінок не завжди є обов’язковими або серйозними симптомами серцевого нападу. Тому жінкам потрібно розуміти свої унікальні симптоми.

Чатура Алур (Chatura Alur), доктор медичних наук, лікар сімейної медицини в системі охорони здоров’я клініки Майо (Mayo Clinic Health System) в Манкато, США, зазначив, що важливо розуміти, які є фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань, а потім працювати над модифікацією способу життя та зниженням ризику. Він також наголосив, що у жінок деякі фактори відіграють більш значну роль у розвитку серцево-судинних захворювань, ніж такі відомі фактори ризику, як високий рівень холестерину, ожиріння та підвищений артеріальний тиск.

Жінкам для профілактики серцево-судинних захворювань слід контролювати такі фактори ризику:

  • цукровий діабет;
  • психоемоційний стрес та депресія;
  • куріння;
  • сидячий спосіб життя;
  • певні стани, включаючи менопаузу, стрес-індуковану кардіоміопатію (синдром розбитого серця) та ускладнення вагітності, такі як прееклампсія.

Доктор Ч. Алур підкреслив, що жінки різного віку повинні серйозно ставитися до хвороб серця. Він повідомив, що багато жінок схильні применшувати свої симптоми і не звертатися за допомогою доти, доки не відбудеться пошкодження серця і не стане необхідним відвідування відділення невідкладної допомоги. Важливо, щоб жінки зрозуміли, наскільки важливо прислухатися до свого тіла, розуміти, що для них нормально, і звертатися за допомогою до того, як симптоми стають серйозними.

Ось кілька фактів про серцево-судинні захворювання, які ви, можливо, не знали.

  • Хвороби серця уражують жінок різного віку.

За даними Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association), поєднання протизаплідних таблеток та куріння підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань у молодих жінок на 20%. Ризик також підвищується із віком жінки. Переїдання та малорухливий спосіб життя є факторами, що згодом призводять до закупорювання артерій.

  • Сімейний анамнез.

Тільки модифікація життя не може усунути ризик серцево-судинних захворювань. Сімейний анамнез часто відіграє вирішальну роль.

  • Дуже важливим є знання показників здоров’я жіночого серця.

Американська кардіологічна асоціація рекомендує розпочинати перевірку рівня холестерину у віці 20 років або раніше особам із обтяженим сімейним анамнезом серцево-судинних захворювань. Також важливо регулярно перевіряти артеріальний тиск.

Важливо, що серцеві напади у жінок можуть розвиватися без симптомів.

За даними Американської кардіологічної асоціації, у 64% жінок, які раптово померли від ішемічної хвороби серця, раніше не відзначали симптомів.

Симптоми серцевого нападу у жінки часто неправильно інтерпретуються. Так, у жінок часто виявляють нетипові симптоми: задишку, нудота/блювання, біль у спині або щелепі. Жінки можуть відзначати запаморочення, нудоту, біль у нижній частині грудей або верхній частині живота та виражену невмотивовану втому.

Експерти закликають за будь-яких підозр і порушень самопочуття не відкладати звернення по медичну допомогу.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  19.02.2024

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