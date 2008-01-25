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Новини медицини та фармаціїЖінка та чоловік: чи однаковий ризик інсульту?

Жінка та чоловік: чи однаковий ризик інсульту?

Опубліковано  07.02.2024

Доктор Трейсі Медсен (Tracy Madsen), доцент кафедри невідкладної медицини та епідеміології в Університеті Брауна (Brown University) та практикуючий лікар у лікарнях Род-Айленд (Rhode Island Hospital) та Міріам (Miriam Hospital), США, протягом всієї кар’єри своїм науковим центром інтересів обрала проблеми інсульту (інфаркту головного мозку) у жінок, гендерних особливостей факторів ризику, перебігу та лікування цього захворювання. Т. Медсен брала участь у більш ніж 35 дослідницьких проєктах з вивчення особливостей розвитку та перебігу інсульту у жінок. У цих дослідженнях аналізувалися не лише клінічна допомога та лікування, а й фактори ризику.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention), у США у кожної 5-ї жінки віком 55–75 років розвивається інсульт. Інсульт є 3-ю за значущістю причиною летальних наслідків серед жінок. Т. Медсен зазначила, що при цьому 4 з 5 випадків інсульту можна запобігти, тому дослідникам та лікарям важливо розуміти фактори ризику та навчати жінок заходам профілактики.

Доктор Т. Медсен пояснила, що розуміння того, як покращити лікування інсульту для жінок, не тільки підвищить якість його терапії у жінок, а й зрештою покращить лікування інсульту для всіх. Вона також зазначила, що ризик інсульту у жінки змінюється з віком: ймовірність інсульту вища у період вагітності і потім знову підвищується під час та після менопаузи.

Найбільш поширеними факторами ризику інсульту є підвищений артеріальний тиск та цукровий діабет. При цьому доктор Т. Медсен зазначила, що рівні ризику мають ґендерні відмінності. У дослідженні, проведеному у 2019 р. за участю понад 26 000 осіб, виявлено, що ризик розвитку інсульту при кожному ступені підвищення артеріального тиску був вищим у жінок. Порівняно з чоловіками з підвищеним артеріальним тиском, у жінок з аналогічним артеріальним тиском ймовірність тяжкого інсульту була вищою.

В іншому дослідженні, проведеному Т. Медсен, показано, що у жінок з підвищеним рівнем глюкози в крові натще ризик ішемічного інсульту вищий, ніж у чоловіків з аналогічними показниками.

Т. Медсен наголосила, що результати подібних досліджень можуть стати основою для розробки рекомендацій щодо догляду та лікування артеріальної гіпертензії та цукрового діабету з урахуванням статі, спрямованих на профілактику розвитку інсульту у пацієнтів.

Мігрень у 2–3 рази частіше фіксується у жінок, ніж у чоловіків. Раніше в дослідженнях було показано, що мігрень із аурою є фактором ризику розвитку інсульту. Мігрень із аурою також називається класичною мігренню, симптомами є головний біль, а також спалахи світла, сліпі плями та інші порушення зору. Ймовірно, навіть наявність мігрені в анамнезі зумовлює підвищення ризику розвитку інсульту. На сьогодні ведуться дослідження впливу мігрені на ризик розвитку інсульту у жінок похилого віку.

Дослідники не знають точно, чим пояснюються статеві відмінності в ризику у літньому віці і чим зумовлені відмінності у зв’язаному з рівнем артеріального тиску ризику залежно від статі. Т. Медсен пояснила, що статеві гормони, мабуть, відіграють важливу роль.

В ході аналізу даних Ініціативи зі здоров’я жінок (Women’s Health Initiative), поточного національного дослідження, Т. Медсен та інші дослідники виявили, що низькі рівні циркулюючого глобуліну, що зв’язує статеві гормони, були пов’язані з вищим ризиком ішемічного інсульту у жінок у постменопаузальний період.

Нині Т. Медсен очолює додаткові дослідження, у яких вивчається можливість практичного застосування дослідження рівня гормонів для виявлення жінок із найвищим ризиком розвитку тяжкого інсульту.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  07.02.2024

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