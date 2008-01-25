Здоров'я зубів та деменція: чи є зв'язок?

Деменція — це синдром, який характеризується зниженням когнітивних функцій та втратою працездатності, що прогресують. Патологію діагностовано у понад 50 млн осіб у всьому світі.

Пародонтит — це запалення навколозубних тканин. Його виявляють у близько 10–15% дорослого населення в усьому світі. Раніше в дослідженнях було показано, що пародонтит пов’язаний з підвищенням ризику розвитку різних захворювань (наприклад серцево-судинної системи, цукрового діабету).

У нещодавньому аналізі опублікованих на сьогодні результатів досліджень було показано, що пародонтит та втрата зубів внаслідок цього захворювання пов’язані з підвищеним ризиком зниження когнітивних функцій та деменції.

Результати аналізу, що включило 47 досліджень, було опубліковано у виданні «Journal of the American Geriatrics Society». Показано, що пародонтит, втрата зубів внаслідок патології пародонту, патологічні глибокі пародонтальні кишені або патологічні зміни альвеолярної кістки внаслідок пародонтиту на 23% кореспондувалися з більш високим ризиком зниження когнітивних функцій і на 21% — з більш високою ймовірністю виникнення деменції порівняно з особами без пародонтиту. Втрата зубів була пов’язана з підвищенням ризику зниження когнітивних функцій на 23% та підвищенням ймовірності розвитку деменції — на 13%.

Автори дослідження наголосили на важливості профілактики пародонтиту та лікування пацієнтів з цією патологією. У той же час, на їхню думку, наявних на сьогодні даних недостатньо для розробки методів виявлення групи ризику розвитку порушень когнітивних функцій та профілактичних заходів.

Автори огляду вказують на кілька можливих патофізіологічних механізмів зв’язку між захворюваннями пародонту та ризиком розвитку порушень когнітивних функцій та деменції. Так, передбачається, що пародонтит зумовлює виникнення нейрозапалення, оскільки за цієї патології виявляють підвищений рівень прозапальних медіаторів. Крім того, розглядається етіологічна роль пародонтальних патогенів, оскільки на сьогодні існують дані про можливу інфекційну етіологію когнітивних порушень. Втрата зубів може незалежно порушувати когнітивні функції, знижуючи сенсомоторну стимуляцію жувального апарату, що пов’язано з атрофічними змінами мозку. Крім того, при вираженій патології пародонту та втраті зубів можуть спостерігатися порушення харчування та розвиток дефіциту мікронутрієнтів (наприклад антиоксидантів, вітамінів B та E тощо) і навіть зниження мозкового кровотоку.

За матеріалами www.medicalxpress.com;

www.agsjournals.onlinelibrary.wiley.com