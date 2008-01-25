Збережіть свій зір: що потрібно знати про глаукому?

Глаукома — прогресуюче захворювання, яке зумовлює пошкодження зорового нерва, що може призвести до втрати зору. Це друга за значимістю причина сліпоти у США та основна причина незворотної сліпоти у всьому світі.

За оцінками експертів, до 2040 р. глаукому діагностуватимуть у 111,8 млн осіб у всьому світі.

Що таке глаукома та чому вона виникає?

Глаукоматозне ураження представляє собою загибель клітин зорового нерва, що призводить до характерних змін в голівці зорового нерва із супутнім пошкодженням полів зору. Глаукому неможливо вилікувати, але її можна контролювати та стабілізувати при правильному лікуванні.

Первинна відкритокутова глаукома — найчастіше діагностована форма глаукоми. Факторами ризику її розвитку є сімейний анамнез, африканське походження, інші захворювання очей (включаючи діабетичне ураження та запальні процеси), перенесені травми очей та підвищений внутрішньоочний тиск.

У якому віці слід проходити скринінг на розвиток глаукоми та які фактори ризику?

Аномально високий очний тиск — найбільш важливий фактор ризику розвитку глаукоми, оскільки він є єдиною ефективною і такою, що піддається змінам, мішенню терапії глаукоми. Важливо, що деякі форми глаукоми розвиваються навіть за нормального внутрішньоочного тиску. Ризик підвищення внутрішньоочного тиску зростає із віком.

Раннє виявлення та втручання можуть допомогти запобігти втраті зору через глаукому. Однак більшість пацієнтів не знають, що вони мають це захворювання, оскільки на ранніх стадіях глаукома зазвичай має безсимптомний перебіг.

Регулярний огляд очей може виявити ризик розвитку глаукоми та ранні ознаки захворювання. Під час огляду очей глаукомне пошкодження зорового нерва можна оцінити шляхом клінічного обстеження голівки зорового нерва та перевірки внутрішньоочного тиску.

Ризик аномально високого внутрішньоочного тиску як найважливішого фактора ризику розвитку глаукоми підвищується з віком. Скринінг на глаукому рекомендується починати з віку 40 років і продовжувати після цього з інтервалами, рекомендованими окулістом (зазвичай кожні 2–4 роки).

Які ранні симптоми глаукоми? Іноді пацієнти відзначають поступове затемнення чи ослаблення зору. У деяких пацієнтів з гострою глаукомою розвиваються інтенсивний біль в очах та швидкі зміни зору.

Які методи лікування глаукоми?

Лікування глаукоми полягає у зниженні внутрішньоочного тиску за допомогою лікарських засобів, лазерної корекції або хірургічного втручання. Більшості пацієнтів із глаукомою можна стабілізувати внутрішньоочний тиск та призупинити прогресування захворювання за допомогою рецептурних очних крапель або амбулаторного лазерного лікування. Рідше при глаукомі може знадобитися хірургічне втручання.

Пацієнтам із глаукомою навіть при стабілізації внутрішньоочного тиску важливо продовжувати регулярні огляди у окуліста.

За матеріалами www.medicalxpress.com