Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїЗбережіть свій зір: що потрібно знати про глаукому?

Збережіть свій зір: що потрібно знати про глаукому?

Опубліковано  07.02.2024

Глаукома — прогресуюче захворювання, яке зумовлює пошкодження зорового нерва, що може призвести до втрати зору. Це друга за значимістю причина сліпоти у США та основна причина незворотної сліпоти у всьому світі.

За оцінками експертів, до 2040 р. глаукому діагностуватимуть у 111,8 млн осіб у всьому світі.

Що таке глаукома та чому вона виникає?

Глаукоматозне ураження представляє собою загибель клітин зорового нерва, що призводить до характерних змін в голівці зорового нерва із супутнім пошкодженням полів зору. Глаукому неможливо вилікувати, але її можна контролювати та стабілізувати при правильному лікуванні.

Первинна відкритокутова глаукома — найчастіше діагностована форма глаукоми. Факторами ризику її розвитку є сімейний анамнез, африканське походження, інші захворювання очей (включаючи діабетичне ураження та запальні процеси), перенесені травми очей та підвищений внутрішньоочний тиск.

У якому віці слід проходити скринінг на розвиток глаукоми та які фактори ризику?

Аномально високий очний тиск — найбільш важливий фактор ризику розвитку глаукоми, оскільки він є єдиною ефективною і такою, що піддається змінам, мішенню терапії глаукоми. Важливо, що деякі форми глаукоми розвиваються навіть за нормального внутрішньоочного тиску. Ризик підвищення внутрішньоочного тиску зростає із віком.

Раннє виявлення та втручання можуть допомогти запобігти втраті зору через глаукому. Однак більшість пацієнтів не знають, що вони мають це захворювання, оскільки на ранніх стадіях глаукома зазвичай має безсимптомний перебіг.

Регулярний огляд очей може виявити ризик розвитку глаукоми та ранні ознаки захворювання. Під час огляду очей глаукомне пошкодження зорового нерва можна оцінити шляхом клінічного обстеження голівки зорового нерва та перевірки внутрішньоочного тиску.

Ризик аномально високого внутрішньоочного тиску як найважливішого фактора ризику розвитку глаукоми підвищується з віком. Скринінг на глаукому рекомендується починати з віку 40 років і продовжувати після цього з інтервалами, рекомендованими окулістом (зазвичай кожні 2–4 роки).

Які ранні симптоми глаукоми? Іноді пацієнти відзначають поступове затемнення чи ослаблення зору. У деяких пацієнтів з гострою глаукомою розвиваються інтенсивний біль в очах та швидкі зміни зору.

Які методи лікування глаукоми?

Лікування глаукоми полягає у зниженні внутрішньоочного тиску за допомогою лікарських засобів, лазерної корекції або хірургічного втручання. Більшості пацієнтів із глаукомою можна стабілізувати внутрішньоочний тиск та призупинити прогресування захворювання за допомогою рецептурних очних крапель або амбулаторного лазерного лікування. Рідше при глаукомі може знадобитися хірургічне втручання.

Пацієнтам із глаукомою навіть при стабілізації внутрішньоочного тиску важливо продовжувати регулярні огляди у окуліста.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  07.02.2024

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини