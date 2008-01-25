Зберегти зір: дегенерація макули – не вирок?

Вікова дегенерація жовтої плями (макули) може призвести до втрати зору в осіб похилого віку. У той же час експерти-офтальмологи зазначають, що нові методи лікування дають надію на збереження зору в літньому та старечому віці.

За даними Американського товариства фахівців із сітківки (American Society of Retina Specialists — ASRS), ці передові методи лікування ефективні як при сухому, так і при вологому типі вікової дегенерації жовтої плями.

За оцінками експертів, у 11 млн осіб у США відзначається вікова дегенерація жовтої плями. При цьому у 85% з них діагностовано суху форму, а у 15% — вологу.

Президент Фонду ASRS доктор Джуді Кім (Judy Kim) повідомила, що на сьогодні завдяки ранній діагностиці та лікуванню з’явилася можливість збереження зору у пацієнтів із дегенерацією жовтої плями.

Макула, або жовта пляма — це кругла ділянка в центрі сітківки, яка є шаром світлочутливих клітин у задній частині очного яблука, що формують центральний зір.

За даними Американської академії офтальмології (American Academy of Ophthalmology), пацієнти з віковою дегенерацією жовтої плями поступово починають втрачати центральний зір. Вони не можуть бачити дрібні деталі ні поблизу, ні вдалині, при цьому периферичний зір залишається нормальним.

За оцінками експертів, у більшості пацієнтів рання або проміжна суха вікова дегенерація макули може залишатися стабільною протягом усього життя або повільно погіршувати зір людини. Так, наприклад, пацієнти з проміжною сухою віковою дегенерацією жовтої плями можуть мати труднощі з читанням при тьмяному світлі або відзначати порушення центрального зору при переході від світла до темряви. Пацієнти можуть помітити зниження інтенсивності або яскравості кольорів або визначити, що прямі лінії стають хвилястими і спотворюються.

Розвинена стадія сухої вікової дегенерації жовтої плями називається географічною атрофією. Експерти ASRS зазначили, що при географічній атрофії характерні помітне спотворення прямих ліній, поступова втрата центрального зору або поява темних та розмитих ділянок у центрі зору.

На думку експертів ASRS, жодне сучасне лікування не може запобігти втраті зору у пацієнтів з географічною атрофією, але 2 препарати, нещодавно схвалені Управлінням контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA), уповільнюють її прогресування. Обидва препарати є очними ін’єкціями, які проводять пацієнтам кожні 1–2 міс.

Крім того, пацієнтам з віковою дегенерацією жовтої плями рекомендують вживати дієтичні добавки, що містять аскорбінову кислоту, токоферол, лютеїн, зеаксантин, цинк та мідь.

За даними ASRS, волога форма розвивається, коли під макулою з’являються аномальні кровоносні судини. Це захворювання може призвести до швидкої та серйозної втрати зору в одному або обох очах.

За оцінками експертів ASRS, лікування вологої форми вікової дегенерації сітківки докорінно змінилося завдяки відкриттю фактора росту ендотелію судин (VEGF), сигнального білка, який стимулює ріст нових кровоносних судин. Вологу форму неможливо вилікувати, але її прогрес можна зупинити за допомогою очних ін’єкцій анти-VEGF, які блокують дію цього сигнального білка.

Експерти ASRS рекомендують особам із втратою зору звертатися до фахівців-офтальмологів, які пройшли підвищення кваліфікації та спеціалізуються на сітківці ока.

За даними ASRS, основним фактором ризику дегенерації жовтої плями є літній та старечий вік. Генетичні чинники також відіграють важливу роль у розвитку цього захворювання. Інші фактори ризику включають:

куріння;

ожиріння;

підвищений артеріальний тиск;

погано контрольований цукровий діабет;

надмірне перебування на сонці;

недостатню кількість фруктів та овочів у раціоні.

За матеріалами www.medicalxpress.com