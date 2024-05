Запитайте у педіатра: як вибрати засіб від комах для дитини?

Укуси комах, таких як комарі, блохи, кліщі та мухи не лише доставляють дискомфорт. Комахи можуть переносити низку серйозних захворювань. Наприклад, хвороба Лайма, вірус Західного Нілу та вірус Зіка поширюються через укуси комарів чи кліщів. Останнім часом збільшується кількість захворювань, які переносять комахи, частково через наслідки зміни клімату.

Один із способів захистити вашу дитину — використовувати репеленти від комах. Необхідно обрати засіб від укусів комах, який є ефективним для запобігання укусам комах, які часто відзначаються у вашому регіоні.

Дотримуйтеся вказівок на етикетці для правильного використання репеленту.

Більшість репелентів не вбивають комах, а відлякують.

Американська академія педіатрії (American Academy of Pediatrics) та Центри з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention) рекомендують застосовувати засоби від комах, зареєстровані Агентством з охорони навколишнього середовища (Environmental Protection Agency).

Найчастіше ці засоби містять такі інгредієнти, як діетилтолуамід (ДЕТА), пікаридин, олія лимонного евкаліпту.

Репеленти ДЕТА, за оцінками експертів, є безпечними та ефективними. Концентрація ДЕТА у продукті вказує, як довго продукт буде ефективним. Ви можете обрати засіб, що містить найнижчу концентрацію, щоб забезпечити захист на час, який ви плануєте провести на вулиці. Наприклад, 10% ДЕТА забезпечує захист приблизно на 2 год, а 30% ДЕТА захищає приблизно на 5 год. Підвищення концентрації більше 50% ДЕТА не сприяє підвищенню тривалості ефекту. Репеленти, що містять ДЕТА, можуть викликати розвиток висипу на шкірі. Дітям віком до 2 років слід особливо обережно наносити невелику кількість репеленту, що містить ДЕТА.

Також для захисту від укусів комарів та кліщів використовуються засоби, що містять пікаридин. Тривалість ефекту залежить від концентрації діючої речовини. Орієнтовно репеленти від комах, що містять 5% пікаридину, можуть захистити від комарів та кліщів на 3–4 год. Продукти з 20% пікаридину можуть забезпечити захист на період 8–12 год.

Засоби від комах, що містять масло лимонного евкаліпту, не слід використовувати для дітей віком до 3 років. Репеленти з концентрацією олії лимонного евкаліпту 8–10% захищають до 2 год, а продукти, що містять 30–40% олії лимонного евкаліпту, забезпечують захист протягом 6 год. Концентровану олію лимонного евкаліпту не тестували на безпеку як репелент.

Як оптимально наносити репелент на шкіру дитини?

Вибирати продукти у вигляді стіків, лосьйонів чи спреїв без тиску. Прочитати етикетку та дотримуватися усіх вказівок та запобіжних заходів.

Наносити репеленти тільки на зовнішній бік одягу дитини та на відкриті ділянки шкіри, але не під одяг.

Використовувати достатню кількість репеленту, щоб покрити одяг дитини та відкриті ділянки шкіри. Використання більшої кількості не робить репелент ефективнішим.

Використовувати аерозольні репеленти на відкритих майданчиках, щоб не вдихати їх.

Діти молодшого віку не повинні використовувати репеленти самостійно. Діти старшого віку можуть наносити репеленти самостійно під контролем дорослих.

Після повернення дитини додому, слід вимити її шкіру з милом і випрати одяг, щоб видалити репеленти.

Зберігати репеленти в недоступному для дітей місці, щоб знизити ризик ненавмисного ковтання.

Використовувати москітну сітку поверх дитячих переносок або колясок у місцях, де ваша дитина може піддаватися укусам комах.

Не рекомендується:

застосовувати спреї у контейнерах під тиском, оскільки діти можуть випадково вдихнути такий засіб або він може потрапити в очі під час розпилення;

не наносити репелент на шкіру рук дітей, оскільки вони можуть брати руки в рот, чіпати губи та очі;

не застосовувати репелентні свічки, якщо у вашої дитини є ризик розвитку порушень дихання при вдиханні парів;

не розпорошувати репеленти у формі спрею на обличчя дитини. Натомість спочатку розпорошити трохи на руки, а потім протерти ними обличчя дитини;

уникати потрапляння репеленту в очі та рот;

не наносити засіб від комах на порізи, рани чи пошкоджену шкіру.

Також до складу репеленту можуть входити ефірні олії цитронели, герані, м’яти перцевої та соєва олія. Вони вважаються безпечними, але їх ефективність не схвалена Агентством з охорони навколишнього середовища. Більшість із цих засобів відлякують комах лише на короткий час. Також деякі натуральні репеленти можуть спричинити подразнення шкіри.

Експерти рекомендують використовувати натуральні репеленти тільки якщо немає побоювань отримати серйозне захворювання, яке переносять комахи.

Якщо у вашому регіоні відмічають випадки хвороби Лайма, слід використовувати ДЕТА чи пікаридин.

Що робити, якщо у дитини можлива алергічна реакція на засіб від комах?

Якщо ви підозрюєте, що у вашої дитини розвинулася алергічна реакція на засіб від комах, наприклад висип, припиніть застосування репеленту і промийте шкіру дитини водою з милом. Зверніться до педіатра або за невідкладною медичною допомогою. Візьміть із собою упаковку з репелентом на прийом до педіатра.

Проконсультуйтеся з педіатром вашої дитини, якщо у вас є питання про захист вашої дитини від укусів комах.

За матеріалами www.medicalxpress.com