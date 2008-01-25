Закреп: причини, симптоми та терапія
Що таке закреп?
Закреп характеризується уповільненим, ускладненим випорожненням кишечнику або систематично недостатньою дефекацією з додатковими зусиллями, іноді залишається відчуття неповного випорожнення. У нормі дефекація має відбуватися 1–2 рази на добу або 1 раз на 2 дні, все залежить від фізіології людини.
Закреп іноді класифікують як функціональний шлунково-кишковий розлад, якщо не виявлено об’єктивних причин (LeLeiko N.S. et al., 2020). Підвищений ризик виникнення цієї патології у дітей відзначають під час відлучення від грудей, привчання до туалету, переходу до дитячого садка або школи, гарячці (Meng Dao Ho J. et al., 2020).
Класифікація закрепів
Закрепи поділяють на:
- первинний;
- вторинний (викликаний органічною патологією товстого кишечнику);
- ідіопатичний.
Також закреп може бути гострим та хронічним. Гострий закреп триває менше тижня і зазвичай його провокують зміни дієти та/або способу життя (наприклад зменшення вживання клітковини, зниження фізичної активності, стрес, відвідування туалету за незнайомих обставин). Хронічний закреп зазвичай визначається симптомами, які зберігаються щонайменше 3 міс. Хронічні закрепи досить поширені, їх діагностують у близько 10–15% населення (Aziz I. et al., 2020).
Існує кілька причин закрепів:
- ідіопатичний закреп (причина не встановлена);
- дивертикульоз, доброякісні або злоякісні новоутворення товстої кишки, хвороба Крона, туберкульоз кишечнику, грижа, кишкова непрохідність;
- звуження анусу, геморой, тріщина анусу, випадіння прямої кишки;
- застосування препаратів (протипаркінсонічні засоби, антациди, антихолінергічні препарати, антидепресанти, нестероїдні протизапальні препарати, морфін, інгібітори протонної помпи, протиепілептичні препарати, атенолол, ніфедипін, клонідин, лозартан, каптоприл і еналаприл, ізоніазид, цефалоспорини, кетоконазол, вінкристин, вінбластин, фуросемід);
- новоутворення яєчників, матки, ендометріоз;
- новоутворення спинного мозку;
- метаболічні та ендокринні хвороби;
- вагітність.
Загальні причини закрепів, пов’язаних зі способом життя, включають:
- вживання продуктів з низькою кількістю клітковини;
- недостатнє вживання води (зневоднення);
- нестача фізичної активності;
- вживання великої кількості молочних продуктів;
- стрес. Депресія може призвести до уповільнення чи прискорення роботи кишечнику. Розлади психіки можуть спричинити виникнення функціональних закрепів;
- опір позивам до дефекації.
Симптоми закрепу
При закрепах можливі такі симптоми:
- утруднена та болісна перистальтика товстого кишечнику;
- випорожнення із зусиллям;
- випорожнення менше 3 разів на 7 днів;
- здуття живота;
- відчуття млявості, загальної слабкості;
- можливі домішки крові в калі;
- біль у животі;
- необхідність допомоги, щоб випорожнити пряму кишку (натискати руками на живіт і використовувати палець для видалення калу).
Діагностика закрепу
Пацієнт самостійно може визначити ознаки закрепу — провести самодіагностику калу за Брістольською діаграмою випорожнень. Якщо випорожнення відноситься до 1 або 2-го типу за таблицею, це закреп.
Для діагностики закрепу лікар проводить опитування, збирає історію хвороби, здійснює загальне обстеження (пальпація живота, ректальна діагностика прямої кишки).
Крім того, лікар може призначити:
- загальний аналіз крові;
- аналіз на приховану кров у калі;
- ендоскопічне та радіологічне дослідження товстої кишки;
- біопсію прямої кишки;
- манометрію, дефектографію, дослідження транзиту вмісту кишечнику з використанням рентгеноконтрастних маркерів.
Можливі ускладнення при закрепах
Існують деякі ускладнення за відсутності регулярного випорожнення:
- геморой;
- анальні тріщини;
- дивертикуліт;
- фекальна закупорка (перистальтичні рухи товстого кишечнику є недостатніми для випорожнення кишечнику);
- ушкодження м’язів тазового дна через напруження під час випорожнення.
Лікування при закрепі
Що робити в домашніх умовах при закрепах? У домашніх умовах рекомендовано:
- пити від двох до чотирьох склянок води на день, уникати напоїв, що містять кофеїн, та алкоголю, які можуть спричинити зневоднення;
- додати до свого раціону фрукти, овочі, цільнозернові та інші продукти з високим вмістом клітковини;
- їсти менше продуктів з високим вмістом жирів (м’ясо, яйця та сир), вживати чорнослив та/або пластівці з висівками;
- можна також вести щоденник харчування та виписувати продукти, що викликають закреп;
- займатися спортом;
- під час випорожнення, сидячи на унітазі, рекомендовано підняти коліна вище рівня сидіння унітазу;
- не рекомендовано читати або користуватися телефоном, іншими пристроями, намагаючись випорожнити кишечник.
Як позбутися закрепу?
Медикаментозне лікування при закрепі: препарати
Згідно з АТС-класифікацією застосовують такі лікарські засоби при закрепі:
- проносні засоби, які розм’якшують калові маси: рідкий парафін, натрію докузат;
- контактні проносні: глікозиди сенни, бісакодил, олія рицинова, жостеру кора, натрію пікосульфат та його комбінації, настоянка стальника;
- проносні, які формують об’єм калових мас: препарати з насіння подорожника яйцеподібного (блошиного), ламінарії слані;
- осмотичні проносні: комбінації неорганічних солей, лактулоза, магнію сульфат, макрогол та його комбінації;
- натрію докузат та комбінації, натрію лаурилсульфоацетат та його комбінації;
- інші засоби: гліцерол, проносний збір № 1 (Компендіум).
Що робити при закрепі за відсутності покращення після прийому препаратів? Важливо звернути увагу на харчування, дотримуватися дієти з великою кількістю клітковини. Також рекомендовані фізичні вправи на зміцнення м’язів тазового дна. Усе це необхідно поєднувати з прийомом лікарських засобів. Проте лікар може порекомендувати додаткові дослідження та за наявності показань — хірургічне втручання.
Також існує метод трансназальної іригації, який використовується при нейрогенній дисфункції кишечнику. Призначається пацієнтам із функціональним закрепом, у яких фармакологічна терапія виявилася неефективною (Mekhael M. et al., 2021).
Профілактика закрепів
Для профілактики закрепу рекомендовано:
- дотримуватися збалансованої дієти з великою кількістю клітковини (їсти фрукти, овочі, бобові, цільнозерновий хліб та крупи). Більша частина клітковини у фруктах міститься в шкірці, наприклад, у яблуках. Людям із закрепом рекомендовано вживати 18–30 г клітковини щодня;
- вживати менше продуктів з низьким вмістом клітковини (напівфабрикатів, молочних та м’ясних продуктів);
- пити достатню кількість води.
Закреп є поширеним порушенням роботи травної системи і може виникати як вторинна патологія: при порушенні харчування, прийомі препаратів, ендокринних, метаболічних, неврологічних захворюваннях, психічних розладах або кишковій непрохідності. У разі відсутності причини закреп визначається як функціональний. Перші кроки, які слід зробити для зменшення вираженості симптомів закрепу, це зміна дієти, способу життя, а в разі недостатності цих заходів потрібно почати терапію проносними. Якщо пацієнтові не допомагає таке лікування, лікар проводить аноректальні діагностичні фізіологічні тести. Самолікування не рекомендовано.
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024