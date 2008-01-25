Захворювання вух у дітей: що треба знати батькам?
«Моє вухо болить» — така скарга може виникнути у дитини з багатьох причин. Залежно від симптомів причинами розвитку болю у вусі у дітей можуть бути потрапляння стороннього предмета у вухо, гостре респіраторне захворювання (ГРЗ, чи застуда), закупорка слухового проходу сірчаною пробкою чи водою після плавання чи купання.
Іншою поширеною причиною розвитку болю у вухах у дітей є вушна інфекція або середній отит. Це інфекція середнього вуха — заповненого повітрям простору за барабанною перетинкою, в якому знаходяться крихітні слухові кісточки, що вібрують. Отит у дітей виявляють частіше, ніж у дорослих.
Отит може мати вірусну або бактеріальну етіологію і бути ускладненням іншого захворювання — ГРЗ, грипу або алергії, яке викликає закладеність та набряк носових ходів, горла та євстахієвих труб.
Симптоми отиту у дітей
Ознаки та симптоми отиту зазвичай розвиваються швидко і включають наступне:
- біль у вухах, особливо в положенні лежачи;
- дитина смикає або тягне за вухо;
- порушення сну;
- дитина невмотивовано плаче частіше, ніж звичайно;
- метушливість;
- порушення слуху чи реакції на звуки;
- втрата балансу (нестійкість) — вестибулярні порушення;
- підвищена температура тіла на рівні 38 °C або вище;
- виділення рідини чи гною з вуха;
- головний біль;
- втрата апетиту.
Фактори ризику розвитку вушних інфекцій включають:
- вік. Ризик розвитку отиту найбільш високий у дітей віком 6 міс — 2 роки, що пов’язано з особливостями розміру та форми євстахієвих труб та розвитком імунної системи.
- Відвідування дошкільних закладів. Ризик розвитку ГРЗ та отиту вищий у дітей, які відвідують дошкільні заклади.
- Годування немовлят. Ризик розвитку отиту вищий у дітей, які п’ють із пляшечки, особливо в положенні лежачи, ніж у дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні.
- Сезонні фактори. Отит частіше відзначають восени та взимку. Ризик розвитку отиту у дітей із сезонною алергією вищий у період максимально високої концентрації пилку в навколишньому середовищі.
- Погана якість повітря. Вплив тютюнового диму або високий рівень забруднення повітря може підвищити ризик розвитку вушних інфекцій.
- Етнічні чинники. Ризик розвитку вушних інфекцій підвищено у корінних жителів Аляски.
- Розщілина піднебіння. Патологія кістково-м’язової структури піднебіння може призвести до порушення дренажу євстахієвої труби.
Лікування отиту
Вибір тактики терапії отиту в дитини залежить від багатьох чинників, зокрема віку і вираженості симптомів.
Лікар може порекомендувати:
- вичікувальний підхід. Американська академія педіатрії (American Academy of Pediatrics — AAP) та Американська академія сімейних лікарів (American Academy of Family Physicians — AAFP) рекомендують вичікувальний підхід у дітей віком 6–23 міс з маловираженим болем в одному середньому вусі тривалістю <48 год і з температурою <38 °C. Також вичікувальний підхід рекомендований для дітей віком 24 міс і старше з маловираженим болем у середньому вусі в одному або обох вухах протягом <48 год і з температурою <38 °C.
- Знеболення — лікар може порекомендувати безрецептурні препарати для перорального прийому або вушні краплі, які чинять аналгетичну дію.
- Антибіотикотерапія. Лікування антибіотиками при вушній інфекції показано в таких ситуаціях: дітям віком 6 міс і старше з помірним або вираженим болем в одному або обох вухах протягом як мінімум 48 год або температурою >38 °C. Антибіотики можуть бути показані й дітям з маловираженим болем у середньому вусі в одному або обох вухах тривалістю <48 год та температурою <38 °C.
- Вушні трубки. При отиті з випотом або хронічному отиті з частими рецидивами лікар вашої дитини може порекомендувати використовувати вушні трубки для відведення рідини з середнього вуха.
- Місцеве застосування антибіотиків у формі вушних крапель.
- Дітям із частими рецидивами отиту або постійною наявністю випоту в середньому вусі показано регулярне спостереження у отоларинголога та перевірки слуху та мови.
За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024