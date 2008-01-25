Захворювання вух у дітей: що треба знати батькам?

«Моє вухо болить» — така скарга може виникнути у дитини з багатьох причин. Залежно від симптомів причинами розвитку болю у вусі у дітей можуть бути потрапляння стороннього предмета у вухо, гостре респіраторне захворювання (ГРЗ, чи застуда), закупорка слухового проходу сірчаною пробкою чи водою після плавання чи купання.

Іншою поширеною причиною розвитку болю у вухах у дітей є вушна інфекція або середній отит. Це інфекція середнього вуха — заповненого повітрям простору за барабанною перетинкою, в якому знаходяться крихітні слухові кісточки, що вібрують. Отит у дітей виявляють частіше, ніж у дорослих.

Отит може мати вірусну або бактеріальну етіологію і бути ускладненням іншого захворювання — ГРЗ, грипу або алергії, яке викликає закладеність та набряк носових ходів, горла та євстахієвих труб.

Симптоми отиту у дітей

Ознаки та симптоми отиту зазвичай розвиваються швидко і включають наступне:

біль у вухах, особливо в положенні лежачи;

дитина смикає або тягне за вухо;

порушення сну;

дитина невмотивовано плаче частіше, ніж звичайно;

метушливість;

порушення слуху чи реакції на звуки;

втрата балансу (нестійкість) — вестибулярні порушення;

підвищена температура тіла на рівні 38 °C або вище;

виділення рідини чи гною з вуха;

головний біль;

втрата апетиту.

Фактори ризику розвитку вушних інфекцій включають:

вік. Ризик розвитку отиту найбільш високий у дітей віком 6 міс — 2 роки, що пов’язано з особливостями розміру та форми євстахієвих труб та розвитком імунної системи.

Відвідування дошкільних закладів. Ризик розвитку ГРЗ та отиту вищий у дітей, які відвідують дошкільні заклади.

Годування немовлят. Ризик розвитку отиту вищий у дітей, які п’ють із пляшечки, особливо в положенні лежачи, ніж у дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні.

Сезонні фактори. Отит частіше відзначають восени та взимку. Ризик розвитку отиту у дітей із сезонною алергією вищий у період максимально високої концентрації пилку в навколишньому середовищі.

Погана якість повітря. Вплив тютюнового диму або високий рівень забруднення повітря може підвищити ризик розвитку вушних інфекцій.

Етнічні чинники. Ризик розвитку вушних інфекцій підвищено у корінних жителів Аляски.

Розщілина піднебіння. Патологія кістково-м’язової структури піднебіння може призвести до порушення дренажу євстахієвої труби.

Лікування отиту

Вибір тактики терапії отиту в дитини залежить від багатьох чинників, зокрема віку і вираженості симптомів.

Лікар може порекомендувати:

вичікувальний підхід. Американська академія педіатрії (American Academy of Pediatrics — AAP) та Американська академія сімейних лікарів (American Academy of Family Physicians — AAFP) рекомендують вичікувальний підхід у дітей віком 6–23 міс з маловираженим болем в одному середньому вусі тривалістю <48 год і з температурою <38 °C. Також вичікувальний підхід рекомендований для дітей віком 24 міс і старше з маловираженим болем у середньому вусі в одному або обох вухах протягом <48 год і з температурою <38 °C.

Знеболення — лікар може порекомендувати безрецептурні препарати для перорального прийому або вушні краплі, які чинять аналгетичну дію.

Антибіотикотерапія. Лікування антибіотиками при вушній інфекції показано в таких ситуаціях: дітям віком 6 міс і старше з помірним або вираженим болем в одному або обох вухах протягом як мінімум 48 год або температурою >38 °C. Антибіотики можуть бути показані й дітям з маловираженим болем у середньому вусі в одному або обох вухах тривалістю <48 год та температурою <38 °C.

Вушні трубки. При отиті з випотом або хронічному отиті з частими рецидивами лікар вашої дитини може порекомендувати використовувати вушні трубки для відведення рідини з середнього вуха.

Місцеве застосування антибіотиків у формі вушних крапель.

Дітям із частими рецидивами отиту або постійною наявністю випоту в середньому вусі показано регулярне спостереження у отоларинголога та перевірки слуху та мови.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org