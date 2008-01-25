Забруднення повітря і успішність в школі: чи є зв'язок?

Високі рівні забруднення повітря можуть зумовлювати порушення гальмівних (пригнічувальних) процесів у нервовій системі у дітей молодшого віку. Надалі у дітей, що піддаються дії забрудненого повітря, може спостерігатися погана успішність в школі. У них відмічають труднощі з правописом, розумінням прочитаного, математикою. Однак наслідки цього впливу можна зменшити шляхом тренування і розвитку контролю імпульсів і гальмівних процесів у дитини.

Результати дослідження, проведеного вченими Колумбійського центру гігієни навколишнього середовища дітей (Columbia Center for Children’s Environmental Health — CCCEH) при Школі громадської охорони здоров’я ім. Мейлмана Колумбійського університету (Columbia University Mailman School of Public Health) і Медичному центрі Ірвінга Колумбійського університету (Columbia University Irving Medical Center), опубліковані в журналі «Environmental Research».

«У дітей з поганим контролем імпульсів і недостатньою сформованістю керуючих функцій спостерігається схильність до незвичайних реакцій. Наприклад, правильна реакція сказати «вгору», коли стрілка спрямована вгору, або «вперед», коли світиться зелене світло. Така дитина скаже «вниз» або «стоп», — зазначила перший автор Емі Марголіс (Amy Margolis, Ph.D.), доктор філософії, доцент кафедри психіатрії в Медичному центрі Ірвінга Колумбійського університету. — Вплив забруднення повітря в пренатальний період порушує функції контролю і може в майбутньому привести до зниження здатності до навчання».

«Під час оцінки успішності школярів і розробки корекційних програм батьки та вчителі повинні враховувати ці факти. Для підвищення здатності до навчання у таких дітей перш за все необхідно відновити керуючі функції, передусім контроль імпульсів», — додала Е. Марголіс.

«Це дослідження доповнює попереднє, яке продемонструвало негативний вплив забруднення повітря не тільки на фізичне здоров’я, але й на здатність до навчання дітей, — підкреслила співавтор дослідження Джулі Хербстман (Julie Herbstman, Ph.D.), доктор філософії, директор Колумбійського центру гігієни навколишнього середовища дітей при Школі громадської охорони здоров’я ім. Мейлмана Колумбійського університету. — Зниження рівня забруднення повітря може запобігти цим несприятливим наслідкам і призвести до покращення успішності дітей».

Нові результати підтверджують дані попереднього дослідження, у якому було встановлено, що ДНК-маркер впливу забрудненого повітря корелював з порушеннями здатності до саморегуляції і симптомами синдрому дефіциту уваги і гіперактивності.

У тривалому когортному дослідженні взяли участь 200 дітей з Північного Манхеттена і Бронкса під керівництвом дослідників Колумбійського центру гігієни навколишнього середовища дітей. Учені зібрали дані про пренатальний вплив забруднення повітря поліциклічними ароматичними вуглеводнями в III триместр вагітності, у період, коли навколишнє середовище максимально впливає на плід. Тести на зрілість функції контролю імпульсів проводилися у віці 10 років, а тести на академічну успішність — у 13 років.

Сформованість керуючих функцій дуже важлива для розвитку здатності до навчання і оволодіння академічними навичками, починаючи з читання, і надалі, для вирішення більш складних навчальних завдань.

За матеріалами medicalxpress.com