Якою є оптимальна тривалість робочого тижня?

На сьогодні вплив чотириденного робочого тижня вивчають у різних країнах. У нещодавньому дослідженні, проведеному групою вчених з Університету Південної Австралії (University of South Australia), було показано переваги чотириденного робочого тижня порівняно з п’ятиденним. Так, дослідники пояснили, що скорочення робочого тижня потенційно є корисним для здоров’я.

У дослідженні було проаналізовано поведінку та фізичну активність учасників.

Оцінюючи зміни у щоденній фізичній активності в робочі та неробочі дні, дослідники виявили, що учасники вели активніший спосіб життя в неробочі дні, навіть якщо вони мали лише три неробочі дні поспіль.

Період спостереження становив 13 міс. За цей час кожен учасник брав 2–3 відпустки тривалістю в середньому 12 днів. Найчастіше в період відпустки люди обирали відпочинок на свіжому повітрі (35%), дещо рідше — сімейні/громадські заходи (31%), відпочинок і релаксацію (17%) та заняття, не пов’язані з відпочинком, наприклад турботу про інших або ремонт будинку (17%).

Зокрема, у дослідженні було показано, що у відпустці у учасників фізична активність зростала на 13%, було відзначено зниження прихильності до сидячого способу життя на 5% (або 29 хв) щодня. При цьому зафіксовано збільшення тривалості сну в середньому на 4% (на 21 хв) щодня.

У спостереженні використовували дані дослідження «Щорічні ритми способу життя і здоров’я дорослих» (Annual Rhythms in Adults’ Lifestyle and Health — ARIA). Воно включало 308 дорослих учасників (середній вік 40,4 року), які носили фітнес-трекери 24 год на добу протягом 13 міс.

Як пояснив дослідник з Університету Південної Австралії доктор Тай Фергюсон (Ty Ferguson), у дослідженні було показано, що у відпустці/на вихідних люди ведуть здоровіший спосіб життя, ніж у робочі дні. Він вважає, що це пов’язано з тим, що в період відпустки/у вихідні вони не зв’язані робочим графіком і можуть приділяти більше часу фізичній активності. Крім того, у неробочі дні люди менш схильні до сидячого способу життя. Також доктор Т. Фергюсон підкреслив, що у вихідні дні тривалість сну учасників була більшою, ніж у робочі, що також потенційно має низку позитивних ефектів на фізичне та психічне здоров’я. Наприклад, достатня кількість сну допомагає покращити настрій, когнітивні функції. Потенційно достатня тривалість сну сприяє зниженню ризику розвитку таких хронічних захворювань, як цукровий діабет, ожиріння, серцево-судинні хвороби та депресія. Т. Фергюсон підкреслив, що зміни були тим більшими, чим більшою була кількість неробочих днів (вихідних або відпустки).

Професор Керол Махер (Carol Maher), старший науковий співробітник Університету Південної Австралії, пояснила, що у дослідженні показано переваги чотириденного робочого тижня для здоров’я працівників. Вона зазначила, що за такого робочого тижня вони повідомляли про нижчий рівень стресу, професійного вигоряння, втоми, а також про покращення психічного здоров’я та балансу між роботою та особистим життям. К. Махер підкреслила, що люди ведуть здоровіший спосіб життя за чотириденного робочого тижня.

Результати було опубліковано у виданні «International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity».

За матеріалами www.medicalxpress.com