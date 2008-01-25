Здавалося б, неминучим недоліком лікування раку завжди є зниження якості життя. Варто лише ввести в рядок пошуку «побічні ефекти хіміотерапії», і результатів достатньо. Нудота, анемія, інфекція, проблеми з фертильністю, проблеми з нирками, виразки у роті. Цей список не має кінця.

Але нове дослідження Northwestern Medicine показало, що нова комбінована схема імунотерапії не лише продовжує життя хворих на рак, а й менш токсична (порівняно з хіміотерапевтичними препаратами). Таким чином, додатковою перевагою імунотерапії стає покращення якості життя.

Дослідження якості життя стало продовженням більш раннього дослідження, результати якого опубліковані в журналі New England Journal of Medicine (NEJM). У попередньому дослідженні встановлено, що застосування комбінованої схеми ніволумаб + кабозантиніб підвищує вдвічі виживання у пацієнтів з поширеним нирково-клітинним раком порівняно з поточною стандартною терапією першої лінії сунітинібом.

У дослідженні «Lancet Oncology» вивчено симптоми та побічні ефекти, про які повідомляють пацієнти. Встановлено, що ті, хто отримував нову схему лікування, ніволумаб + кабозантиніб, повідомляли про зменшення вираженості симптомів захворювання. У той же час пацієнти, які отримували сунітиніб, відзначали суб’єктивне погіршення стану та розвиток побічних ефектів.

За словами провідного автора дослідження Девіда Селла (David Cella), завідувача кафедри медико-соціальних наук у Медичній школі Файнберга Північно-Західного університету (Northwestern University Feinberg School of Medicine), імунотерапія здійснила революцію у лікуванні поширеного раку нирки. Вперше за десятиліття дослідники та практичні лікарі відзначають переваги цього методу лікування як з погляду показника загальної виживаності, так і з точки зору якості життя пацієнтів з раком нирки. Вони не лише живуть довше, вони живуть краще.

За матеріалами www.medicalxpress.com