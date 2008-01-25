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Новини медицини та фармаціїЯкість життя як один із критеріїв підбору препаратів при раку нирки

Якість життя як один із критеріїв підбору препаратів при раку нирки

Опубліковано  18.01.2022

Здавалося б, неминучим недоліком лікування раку завжди є зниження якості життя. Варто лише ввести в рядок пошуку «побічні ефекти хіміотерапії», і результатів достатньо. Нудота, анемія, інфекція, проблеми з фертильністю, проблеми з нирками, виразки у роті. Цей список не має кінця.

Але нове дослідження Northwestern Medicine показало, що нова комбінована схема імунотерапії не лише продовжує життя хворих на рак, а й менш токсична (порівняно з хіміотерапевтичними препаратами). Таким чином, додатковою перевагою імунотерапії стає покращення якості життя.

Дослідження якості життя стало продовженням більш раннього дослідження, результати якого опубліковані в журналі New England Journal of Medicine (NEJM). У попередньому дослідженні встановлено, що застосування комбінованої схеми ніволумаб + кабозантиніб підвищує вдвічі виживання у пацієнтів з поширеним нирково-клітинним раком порівняно з поточною стандартною терапією першої лінії сунітинібом.

У дослідженні «Lancet Oncology» вивчено симптоми та побічні ефекти, про які повідомляють пацієнти. Встановлено, що ті, хто отримував нову схему лікування, ніволумаб + кабозантиніб, повідомляли про зменшення вираженості симптомів захворювання. У той же час пацієнти, які отримували сунітиніб, відзначали суб’єктивне погіршення стану та розвиток побічних ефектів.

За словами провідного автора дослідження Девіда Селла (David Cella), завідувача кафедри медико-соціальних наук у Медичній школі Файнберга Північно-Західного університету (Northwestern University Feinberg School of Medicine), імунотерапія здійснила революцію у лікуванні поширеного раку нирки. Вперше за десятиліття дослідники та практичні лікарі відзначають переваги цього методу лікування як з погляду показника загальної виживаності, так і з точки зору якості життя пацієнтів з раком нирки. Вони не лише живуть довше, вони живуть краще.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  18.01.2022

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