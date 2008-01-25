Який фрукт покращує настрій?

Раніше в дослідженнях зафіксовано, що вживання продуктів із високим вмістом вітаміну С сприяє підвищенню настрою. У нещодавньому дослідженні, проведеному вченими з університету Отаго (University of Otago), Нова Зеландія, встановлено, що ефект ківі щодо покращення настрою розвивається дуже швидко: життєвий тонус і настрій учасників підвищилися всього за 4 дні вживання в їжу цього фрукта.

Співавтор дослідження, професор факультету психології Тамлін Коннер (Tamlin Conner) пояснила, що введення до раціону харчування ківі — це реальний і доступний спосіб підтримати свій психічний добробут. На її думку, ця невелика зміна в щоденному раціоні може покращити щоденне самопочуття.

Споживання вітаміну С сприяє підвищенню настрою, поліпшенню самопочуття, енергійності та відчуття життєвої сили, водночас дефіцит вітаміну С пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку депресії та когнітивних порушень.

Професор Т. Коннер наголосила, що на сьогодні не відомо, як швидко розвиваються ці ефекти вітаміну С.

У дослідження залучено 155 дорослих з недостатністю вітаміну С.

Учасники розподілені на 3 групи: 2 ківі, що вживали за добу, приймали вітамін С і плацебо. Вони проходили опитування на смартфонах, що включали питання про їх життєву силу, настрій, стан здоров’я, якість і тривалість сну, а також фізичну активність.

Дослідники виявили, що вживання ківі покращило життєвий тонус та настрій учасників протягом 4 днів, причому позитивна динаміка показників досягла піку через 14–16 днів. Вітамін С трохи покращував настрій до 12-го дня.

Провідний автор доктор Бен Флетчер (Ben Fletcher) зазначив, що отримані в дослідженні дані сприяють розширенню наших знань про потенційну користь продуктів харчування та дієтичних добавок, багатих на вітамін С, для психічного здоров’я. Він підкреслив, що в учасників спочатку було відносно хороше психічне здоров’я, але і вони все ж таки повідомили про користь ківі або вітаміну С. Б. Флетчер також додав, що, хоча таблетки з вітаміном С сприяли деяким поліпшенням, дослідження акцентує увагу на потенційному синергетичному ефекті від споживання цілісних продуктів, таких як ківі. Учений відмітив переваги цілісного підходу до харчування й благополуччя та включення до раціону різних продуктів, багатих на поживні речовини.

Професор Т. Коннер пояснила, що в дослідженні не лише проаналізовано ефективність введення ківі в раціон харчування для осіб, які прагнуть покращити свій психічний добробут, а й запропоновано нову методику досліджень у галузі харчування. Так, використання опитувань за допомогою смартфонів дає змогу в режимі реального часу оцінювати щоденні зміни настрою.

Результати дослідження були опубліковані в Британському журналі харчування «British Journal of Nutrition».

За матеріалами www.medicalxpress.com