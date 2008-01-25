Які види енцефаліту існують?

Енцефаліт — це захворювання, пов’язане із запаленням або набряком головного мозку. Основними причинами розвитку енцефаліту є вірусні та бактеріальні інфекції та імунні порушення.

Доктор Сарош Ірані (Sarosh Irani), невролог та дослідник клініки Мейо (Mayo Clinic), США, розповів, що на сьогодні відзначається недостатність поінформованості лікарів та населення про енцефаліт. Проте це захворювання, при якому необхідна невідкладна медична допомога, а раннє лікування має велике значення як для пацієнтів з інфекційними формами захворювання, так і з аутоімунною.

Види енцефаліту

Двома основними видами енцефаліту є інфекційний та аутоімунний. У деяких випадках точна причина енцефаліту залишається невстановленою.

Що важливо знати про інфекційний енцефаліт:

його найчастіше викликають віруси, що вражають головний мозок, такі як герпес та ентеровіруси;

комарі та кліщі також можуть переносити віруси, що викликають енцефаліт;

симптоми розвиваються швидко, протягом кількох днів чи тижнів;

у більшості випадків інфекційний енцефаліт спочатку проявляється такими симптомами, як головний біль та лихоманка. Протягом кількох годин чи днів вони можуть прогресувати до більш виражених симптомів, таких як сплутаність свідомості, зміни особистості, судоми та втрата чутливості чи руху у певних ділянках тіла.

Що важливо знати про аутоімунний енцефаліт:

при цій формі захворювання імунна система помилково атакує головний мозок;

деякі форми переважно вражають дітей, осіб молодого чи похилого віку, чоловіків чи жінок;

розвиток аутоімунного енцефаліту може спровокувати інфекція іншої локалізації (постінфекційний аутоімунний енцефаліт) або пухлина (паранеопластичний аутоімунний енцефаліт). Але в близько 90% випадків причина не встановлюється;

симптоми можуть швидко розвиватися як при інфекційному енцефаліті, або повільніше, протягом тижнів або місяців, і можуть не включати лихоманку;

симптоми аутоімунного енцефаліту можуть включати зміни особистості, втрату пам’яті, проблеми з розумінням реальності (психоз), галюцинації (зорові чи слухові), судоми та незвичайні рухи.

Профілактика енцефаліту

За словами доктора С. Ірані, профілактика є серйозною проблемою. Профілактичні вакцини розроблені лише для деяких видів інфекційного енцефаліту. Також деяким видам цієї патології ми можемо запобігти, обмеживши поширення від людини до людини за допомогою протиепідемічних заходів, наприклад, знищуючи переносників вірусів комарів і кліщів. На сьогодні не існує способів профілактики аутоімунного енцефаліту.

Доктор С. Ірані очолює дослідницьку групу, яка вивчає аутоімунні неврологічні захворювання. Він підкреслив, що дуже важливо якомога раніше діагностувати енцефаліт та проводити раннє лікування цього захворювання. Нині проводяться дослідження, метою яких є розробка персоналізованих методів терапії енцефаліту.

Крім того, під керівництвом С. Ірані в його лабораторії досліджують клітинні механізми розвитку аутоімунного енцефаліту.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org