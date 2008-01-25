Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїЯкі продукти сприяють поліпшенню когнітивного здоров'я?

Які продукти сприяють поліпшенню когнітивного здоров'я?

Опубліковано  10.10.2023

У низці досліджень виявлено, що певні продукти харчування можуть сприяти поліпшенню функції пам’яті. Так, регулярне включення до раціону різноманітних рослинних продуктів, багатих на фітонутрієнти, і здоровий вибір жирів позитивно впливають на здоров’я в цілому.

Дієта, багата фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами, бобовими, рибою, корисними жирами, травами та насінням, зумовлює більш продуктивну функцію пам’яті.

  • Фрукти та ягоди

У ягодах міститься велика кількість антиоксидантів, які можуть захистити мозок від окисного пошкодження та запобігти передчасному старінню та деменції. Чорниця є багатим джерелом антоціанів та інших флавоноїдів, які сприяють більш ефективній роботі головного мозку.

У винограді міститься значна кількість ресвератролу — речовини, що зумовлює поліпшення пам’яті. Виноград сорту Конкорд багатий на поліфеноли, які також сприяють поліпшенню функціонування головного мозку.

Кавун містить лікопін у високій концентрації — ще один потужний антиоксидант, а також значну кількість води. Навіть легке зневоднення призводить до порушення пам’яті та когнітивних функцій.

Авокадо — це фрукт, багатий на мононенасичені жири, які поліпшують функцію пам’яті та нормалізують ліпідний профіль (рівень холестерину) у плазмі крові.

  • Овочі

Буряк багатий на нітрати, попередники оксиду азоту, — природні сполуки, які зумовлюють розширення кровоносних судин, що підвищує постачання кисню в головний мозок.

Листова зелень містить значну кількість антиоксидантів, таких як вітамін С, а також вона багата на фолієву кислоту. Отже, регулярне вживання листової зелені в їжу сприяє поліпшенню пам’яті, кровообігу в головному мозку та зменшенню вираженості запалення.

  • Цільнозернові та бобові

Дроблена пшениця, цільнозерновий кускус, нут, овес, солодка картопля та квасоля містять складні вуглеводи. Клітини головного мозку не накопичують надлишок глюкози, тому складні вуглеводи є ліпшим енергетичним джерелом для головного мозку, оскільки вони забезпечують повільне та стійке надходження глюкози. Крім того, перераховані вище продукти містять значну кількість фолієвої кислоти, вітаміну B, що сприяють поліпшенню пам’яті.

  • Морепродукти

Жирна риба, така як лосось, форель, скумбрія, оселедець, сардини та лосось, багата на корисні для серця жирні кислоти омега-3. У дослідженнях встановлено, що вони зумовлюють більш продуктивну функцію пам’яті. Жирні кислоти омега-3 не впливають на рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та знижують рівень тригліцеридів у плазмі крові.

Молюски та ракоподібні, такі як устриці, мідії, раки, креветки та омари, є гарним джерелом вітаміну B12 — поживної речовини, що зумовлює збереження пам’яті.

  • Здорові жири

Оливкова олія містить мононенасичені жири, які стимулюють зниження рівня холестерину ЛПНЩ при використанні замість насичених або трансжирів. Оливкова олія екстракласу — найменш оброблений тип із найвищим вмістом захисних антиоксидантних сполук.

Горіхи, наприклад грецькі, є джерелом омега-3 жирних кислот, які стимулюють зниження рівня тригліцеридів, артеріального тиску, згортання крові та позитивно впливають на стан судин.

  • Трави чи насіння

Насіння какао є джерелом флавоноїдних антиоксидантів, які зумовлюють профілактику атеросклерозу та утворення тромбів. Какао також містить аргінін — з’єднання, що сприяє розширенню кровоносних судин.

У результаті досліджень зафіксовано, що розмарин підвищує приплив крові до головного мозку, що забезпечує підвищення концентрації уваги та більш якісне запам’ятовування інформації. Також у дослідженнях зазначено, що аромат перцевої м’яти стимулює поліпшення пам’яті.

Насіння кунжуту є джерелом амінокислоти тирозину, яка необхідна для синтезу дофаміну — нейромедіатора, відповідального за підтримку активності головного мозку та пам’яті. Насіння кунжуту також багате на цинк, магній і вітамін B6 — інші поживні речовини, що беруть участь у функції пам’яті.

У дослідженнях зафіксовано, що шафран позитивно впливає на когнітивні здібності осіб із хворобою Альцгеймера легкого та середнього ступеня тяжкості.

Також поліпшенню пам’яті сприяють контроль рівня холестерину, глюкози в плазмі крові та артеріального тиску, а також відмова від куріння, щоденні прогулянки та підтримання здорового способу життя.

Ліззі Бертран (Lizzie Bertrand), дієтолог із Системи охорони здоров’я клініки Мейо (Mayo Clinic Health System), Сент-Джеймс, Міннесота, США, також пояснила, що підтримання нормального рівня маси тіла забезпечують збереження функції пам’яті.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  10.10.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини