Які продукти сприяють поліпшенню когнітивного здоров'я?

У низці досліджень виявлено, що певні продукти харчування можуть сприяти поліпшенню функції пам’яті. Так, регулярне включення до раціону різноманітних рослинних продуктів, багатих на фітонутрієнти, і здоровий вибір жирів позитивно впливають на здоров’я в цілому.

Дієта, багата фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами, бобовими, рибою, корисними жирами, травами та насінням, зумовлює більш продуктивну функцію пам’яті.

Фрукти та ягоди

У ягодах міститься велика кількість антиоксидантів, які можуть захистити мозок від окисного пошкодження та запобігти передчасному старінню та деменції. Чорниця є багатим джерелом антоціанів та інших флавоноїдів, які сприяють більш ефективній роботі головного мозку.

У винограді міститься значна кількість ресвератролу — речовини, що зумовлює поліпшення пам’яті. Виноград сорту Конкорд багатий на поліфеноли, які також сприяють поліпшенню функціонування головного мозку.

Кавун містить лікопін у високій концентрації — ще один потужний антиоксидант, а також значну кількість води. Навіть легке зневоднення призводить до порушення пам’яті та когнітивних функцій.

Авокадо — це фрукт, багатий на мононенасичені жири, які поліпшують функцію пам’яті та нормалізують ліпідний профіль (рівень холестерину) у плазмі крові.

Овочі

Буряк багатий на нітрати, попередники оксиду азоту, — природні сполуки, які зумовлюють розширення кровоносних судин, що підвищує постачання кисню в головний мозок.

Листова зелень містить значну кількість антиоксидантів, таких як вітамін С, а також вона багата на фолієву кислоту. Отже, регулярне вживання листової зелені в їжу сприяє поліпшенню пам’яті, кровообігу в головному мозку та зменшенню вираженості запалення.

Цільнозернові та бобові

Дроблена пшениця, цільнозерновий кускус, нут, овес, солодка картопля та квасоля містять складні вуглеводи. Клітини головного мозку не накопичують надлишок глюкози, тому складні вуглеводи є ліпшим енергетичним джерелом для головного мозку, оскільки вони забезпечують повільне та стійке надходження глюкози. Крім того, перераховані вище продукти містять значну кількість фолієвої кислоти, вітаміну B, що сприяють поліпшенню пам’яті.

Морепродукти

Жирна риба, така як лосось, форель, скумбрія, оселедець, сардини та лосось, багата на корисні для серця жирні кислоти омега-3. У дослідженнях встановлено, що вони зумовлюють більш продуктивну функцію пам’яті. Жирні кислоти омега-3 не впливають на рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та знижують рівень тригліцеридів у плазмі крові.

Молюски та ракоподібні, такі як устриці, мідії, раки, креветки та омари, є гарним джерелом вітаміну B 12 — поживної речовини, що зумовлює збереження пам’яті.

Здорові жири

Оливкова олія містить мононенасичені жири, які стимулюють зниження рівня холестерину ЛПНЩ при використанні замість насичених або трансжирів. Оливкова олія екстракласу — найменш оброблений тип із найвищим вмістом захисних антиоксидантних сполук.

Горіхи, наприклад грецькі, є джерелом омега-3 жирних кислот, які стимулюють зниження рівня тригліцеридів, артеріального тиску, згортання крові та позитивно впливають на стан судин.

Трави чи насіння

Насіння какао є джерелом флавоноїдних антиоксидантів, які зумовлюють профілактику атеросклерозу та утворення тромбів. Какао також містить аргінін — з’єднання, що сприяє розширенню кровоносних судин.

У результаті досліджень зафіксовано, що розмарин підвищує приплив крові до головного мозку, що забезпечує підвищення концентрації уваги та більш якісне запам’ятовування інформації. Також у дослідженнях зазначено, що аромат перцевої м’яти стимулює поліпшення пам’яті.

Насіння кунжуту є джерелом амінокислоти тирозину, яка необхідна для синтезу дофаміну — нейромедіатора, відповідального за підтримку активності головного мозку та пам’яті. Насіння кунжуту також багате на цинк, магній і вітамін B 6 — інші поживні речовини, що беруть участь у функції пам’яті.

У дослідженнях зафіксовано, що шафран позитивно впливає на когнітивні здібності осіб із хворобою Альцгеймера легкого та середнього ступеня тяжкості.

Також поліпшенню пам’яті сприяють контроль рівня холестерину, глюкози в плазмі крові та артеріального тиску, а також відмова від куріння, щоденні прогулянки та підтримання здорового способу життя.

Ліззі Бертран (Lizzie Bertrand), дієтолог із Системи охорони здоров’я клініки Мейо (Mayo Clinic Health System), Сент-Джеймс, Міннесота, США, також пояснила, що підтримання нормального рівня маси тіла забезпечують збереження функції пам’яті.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org