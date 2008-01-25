Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїЯкі порушення сну є предиктором розвитку інших захворювань?

Які порушення сну є предиктором розвитку інших захворювань?

Опубліковано  25.09.2023

Під час огляду сплячого пацієнта в Центрі медицини сну (Center for Sleep Medicine) Ерік Сент-Луїс (Erik St. Louis), доктор медичних наук, звернув увагу на поведінку пацієнтки уві сні. Пацієнтка з обструктивним апное уві сні, жінка у віці близько 60 років, почала «бігати» під простирадлами. Вона робила рухи ногами, подібні до бігу близько 30 с і потім різко зупинилася і розплющила очі. Пізніше пацієнтка пояснила лікареві, що їй снився кошмар: уві сні її переслідували двоє чоловіків і вона тікала від них. Також вона наголосила, що цей сон періодично повторюється.

Доктор Е. Сент-Луїс, невролог, який займається порушеннями сну в клініці Мейо (Mayo Clinic), повідомив, що він чув від пацієнтів розповіді про такі сни багато разів. Відтворення сновидінь під час сну є основним проявом розладу поведінки уві сні у фазі швидкого руху очей чи парасомнії.

Доктор Е. Сент-Луїс та його колеги відзначили, що крім можливості травмування пацієнтів та їх партнерів, парасомнія може бути ранньою ознакою нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона.

За оцінками експертів, розлад поведінки уві сні відзначають у близько 1% населення в цілому. Е. Сент-Луїс розповів, що часто парасомнію виявляють при обстеженні пацієнта щодо іншого, більш поширеного порушення сну.

У клініці Мейо проводяться дослідження розладів поведінки уві сні. Доктор Е. Сент-Луїс пояснив, що кінцева мета досліджень — провести вивчення нейропротекторного лікування, яке може запобігти розвитку хвороби Паркінсона або деменції в майбутньому.

При розладі поведінки у фазі швидкого сну наш мозок циклічно проходить через фазу швидкого сну багато разів протягом ночі, кожен цикл стає дедалі довшим і до ранку фаза швидкого сну може становити до 14 всього нічного сну.

Під час швидкого сну наші очі швидко рухаються під повіками, сни стають яскравішими та інтенсивнішими, але при цьому скелетні м’язи в нормі залишаються розслабленими. У пацієнтів же з розладом поведінки під час швидкого сну не відмічають цього м’язового розслаблення, у результаті вони можуть вночі співати, кричати, рухати та розмахувати руками, стрибати, штовхати, завдавати шкоди собі та іншим, іноді серйозно.

Так, наприклад, один пацієнт стрибнув через кімнату, щоб упіймати уявний футбольний м’яч, і вдарився головою об комод. Інший прийняв дружину за ведмедицю і почав її душити. Такі химерні епізоди розігрування сновидінь не визнавали медичним розладом до 1986 р.

У дослідженнях, проведених у клініці Мейо, виявлено, що у 50–80% осіб із парасомнією надалі розвивається нейродегенеративне захворювання. Зокрема, в осіб із парасомнією підвищений ризик розвитку захворювань, при яких у головному мозку накопичуються аномальні відкладення білка під назвою альфа-синуклеїн. Синуклеїнопатії охоплюють хворобу Паркінсона, деменцію з тільцями Леві та множинну системну атрофію. Токсичні скупчення альфа-синуклеїну, мабуть, ушкоджують частини стовбура головного мозку, відповідальні за знерухомлення наших м’язів під час сну, раніше ушкодження інших областей, що контролюють більш явну денну діяльність.

Дослідники клініки Мейо беруть участь у Північноамериканському консорціумі з продромальних синуклеїнопатій (North American Prodromal Synucleinopathy Consortium — NAPS) та дослідженні, що фінансують Національні інститути охорони здоров’я (National Institutes of Health — NIH), в якому аналізують порушення у потенційних пацієнтів.

У ході дослідження спостерігають за пацієнтами із розладом поведінки під час фази швидкого сну із США. Усім пацієнтам проводять візуалізацію головного мозку, досліджують м’язову активність, проводять аналізи крові, генетичний скринінг, нейропсихологічну оцінку та полісомнографію, або дослідження сну.

На сьогодні вчені також визначили рівень альфа-синуклеїну у спинномозковій рідині, отриманій при спинномозковій пункції, а також у невеликих нервових волокнах, отриманих при біопсії шкіри.

За оцінками дослідників, незважаючи на те, що на сьогодні не розроблені методи профілактики нейродегенеративних розладів, важливо інформувати пацієнтів про наявні в них ризики розвитку захворювань цієї групи. Так, у нещодавньому опитуванні, проведеному вченими з клініки Мейо за участю 113 пацієнтів з парасомнією, зафіксовано, що більше 90% пацієнтів хотіли б знати про індивідуальний ризик розвитку нейродегенеративних захворювань.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  25.09.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини