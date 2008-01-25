У недавньому дослідженні, проведеному вченими-дієтологами з Університету Лідса (University of Leeds) у Великобританії, було показано, що вживання певних продуктів сприяє зниженню ризику перелому стегна у жінок. Так, продемонстровано, що підвищення споживання білка на 25 г на день було пов’язане у середньому зі зниженням ймовірності перелому стегна на 14%, а кожна додаткова чашка чаю чи кави асоціювалася зі зниженням такого ризику на 4%. Важливо, що у жінок з недостатньою масою тіла збільшення споживання білка на 25 г щодня знижує ризик перелому стегна на 45%.

При цьому зниження ризику відзначається незалежно від джерела білка в раціоні харчування: як продукти з високим вмістом білка можуть бути рекомендовані м’ясо, молочні продукти, яйця, бобові або горіхи.

Наприклад, 25 г білка містять 3–4 курячі яйця. У 100 г тофу міститься близько 17 г білка.

Дослідження «Продукти харчування, поживні речовини та ризик перелому шийки стегна: проспективне дослідження жінок середнього віку» («Foods, nutrients and hip fracture risk: A prospective study of middle-aged women») включало понад 26 000 жінок віком 35–69 років. З них у 3,1% (822 учасниці) в анамнезі діагностували перелом стегна. У дослідженнях було проаналізовано дані медичних записів про здоров’я учасниць за 20 років.

Джеймс Вебстер (James Webster), докторант Школи харчових наук та харчування (School of Food Science and Nutrition) Університету Лідса, — керівник дослідження. Він пояснив, що перелом стегна призводить до зниження мобільності та незалежності пацієнта, підвищує вірогідність розвитку низки хронічних захворювань та летального наслідку. На його думку, раціон харчування — це модифікований фактор ризику перелому стегна. Це дослідження — одне з перших, у якому проаналізовано зв’язок між раціоном харчування та ризиком перелому стегна.

Рекомендоване споживання білка у Великій Британії становить 0,8 г на кілограм маси тіла на день. У той же час, на думку деяких експертів з харчування, оптимальне споживання білка має бути вищим. Водночас перевищення показника 2–3 г білка на кілограм маси тіла на день може мати негативні наслідки для здоров’я.

Професор Джанет Кейд (Janet Cade), керівник Групи епідеміології харчування (Nutritional Epidemiology Group) в Університеті Лідса та керівник дослідження, пояснила, що ризик недостатнього споживання білка особливо високий у вегетаріанців та веганів. У жінок з недостатньою масою тіла відзначають підвищений ризик низької мінеральної щільності кісток та зменшення м’язової маси. Також вона пояснила, що чай та кава містять поліфеноли й фітоестрогени, які потенційно можуть сприяти підвищенню мінеральної щільності кісток.

Дослідники наголосили на необхідності подальших досліджень впливу раціону харчування, вживання чаю, кави та підвищеної кількості білка на ризик перелому стегна.

За матеріалами www.medicalxpress.com