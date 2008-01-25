Які хімічні речовини підвищують ризик розвитку артеріальної гіпертензії у жінок?
У недавньому дослідженні було показано, що у жінок середнього віку ризик розвитку артеріальної гіпертензії є тим вищим, чим вищою у них є концентрація пер- та поліфторалкильних сполук (ПФАС) у плазмі крові.
Результати дослідження було опубліковано в журналі «Hypertension» Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association). ПФАС є класом синтетичних хімічних речовин і, за даними Агентства з охорони навколишнього середовища США (U.S. Environmental Protection Agency), містяться в багатьох предметах домашнього побуту, включаючи шампуні, зубну нитку, косметику, посуд з антипригарним покриттям, упаковку для харчових продуктів, барвники, килимові покриття, оббивку меблів та одяг. Крім того, ПФАС можуть міститися в продуктах харчування (наприклад рибі, спійманій у воді, забрудненій ПФАС, або молочних продуктах від корів, що зазнали їх впливу).
Раніше в дослідженнях було показано, що ПФАС зумовлюють розвиток ендотеліальної дисфункції, окисного стресу та гіперхолестеринемії.
В опублікованому раніше Національному дослідженні стану здоров’я та харчування (National Health and Nutrition Examination Survey — NHANES) показано, що практично у всіх американців відзначають вміст у плазмі крові як мінімум одного ПФАС.
Провідний автор дослідження Нін Дін (Ning Ding), доктор філософії, магістр охорони здоров’я, науковий співробітник відділу епідеміології Школи громадської охорони здоров’я університету Мічигану в Анн-Арборі, штат Мічиган (University of Michigan School of Public Health in Ann Arbor, Michigan), пояснила, що ПФАС ніколи не розкладаються в навколишньому середовищі. Вона підкреслила, що жінки, ймовірно, більш схильні до негативного впливу ПФАС.
Було проаналізовано дані понад 1000 жінок віком 45–56 років, включених до Дослідження жіночого здоров’я нації з кількома забруднювачами (Study of Women’s Health Across the Nation-Multi-Pollutant Study — SWAN-MPS). Досліджували концентрацію різних ПФАС у плазмі крові учасниць та ризик розвитку артеріальної гіпертензії. На момент початку дослідження в усіх учасниць був нормальний артеріальний тиск. Період спостереження становив 18 років. За цей час артеріальна гіпертензія розвинулася у 470 жінок. При цьому було зазначено, що ризик розвитку патології був тим вищим, чим вищий був вміст ПФАС у плазмі крові учасниць. При цьому навіть підвищення концентрації одного ПФАС (перфтороктанової сульфонової кислоти, перфтороктанової кислоти або 2-N-етилперфтороктансульфонамідооцтової кислоти) підвищувало ризик розвитку артеріальної гіпертензії.
Старший автор дослідження Сунг К’юн Парк (Sung Kyun Park), доктор медичних наук, магістр охорони здоров’я, ад’юнкт-професор епідеміології та гігієни навколишнього середовища в Школі громадської охорони здоров’я Мічиганського університету, підкреслив, що при високій концентрації в крові кількох ПФАС ризик розвитку артеріальної гіпертензії був найбільш високим. Він пояснив, що необхідно розробити стратегії щодо обмеження застосування ПФАС у виготовленні побутових предметів, засобів особистої гігієни та упаковки для продуктів харчування.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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