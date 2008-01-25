Які ефекти спричиняє зоотерапія?

Пет-терапія, або зоотерапія — це вид терапії за участю спеціально навченої домашньої тварини під контролем інструктора. Він набув особливого поширення останніми роками. Зоотерапія спрямована на зменшення вираженості фізіологічних реакцій (частота серцевих скорочень та відчуття тривоги) на стрес.

Зоотерапія за участю кішок, собак та інших домашніх тварин сприяє виникненню позитивних емоцій у пацієнтів та покращенню їх емоційного стану в цілому. Упродовж останнього десятиліття цей вид терапії знайшов своє застосування в лікарнях, будинках для людей похилого віку, школах, університетах, реабілітаційних центрах.

Так, з 2016 р. у відділенні невідкладної допомоги лікарні Королівського університету в Саскачевані (The Royal University Hospital Emergency Department in Saskatchewan), Канада, застосовується зоотерапія за допомогою собак-терапевтів (та їх дресувальників). У недавньому дослідженні, проведеному на базі цього закладу, оцінювали вплив зоотерапії на здоров’я госпіталізованих пацієнтів, які відчували гострий біль.

На додаток до стандартної терапії кожного пацієнта відвідав собака-терапевт, кожен візит тривав 10 хв.

За допомогою детального психометричного опитувальника (Edmonton Symptom Assessment System (revised version) — ESAS-r), що включає оцінку за 11 пунктами, дослідники оцінювали стан пацієнтів безпосередньо перед візитом, одразу після нього та через 20 хв. Було відзначено значне зменшення симптомів депресії, тривожності та болю, а також пацієнти відзначали покращення загального самопочуття після спілкування з собакою-терапевтом. Встановлено, що терапія за участю собак також може сприяти зниженню артеріального тиску та частоти серцевих скорочень.

Крім того, було показано, що спілкування, ігри з кішкою та погладжування тварини, навіть проста присутність кішки поруч можуть сприяти покращенню настрою, розвитку відчуття спокою, а також зменшувати відчуття самотності, особливо у дітей та ослаблених пацієнтів похилого віку, які перебувають на тривалому догляді. Навіть котяче муркотіння може сприяти зменшенню вираженості тривожності та страху, стабілізації емоційного стану у стресовій ситуації.

У недавньому дослідженні, що включило пацієнтів зі стійкою втратою працездатності, які перебувають у будинку для людей похилого віку, було продемонстровано, що кототерапія 3 рази на тиждень протягом 6 тиж сприяла зменшенню вираженості симптомів депресії та зниженню рівня артеріального тиску.

Іпотерапія найбільш ефективна для корекції поведінкових порушень та психічних відхилень у молодих людей. Відзначено, що цей вид терапії (за допомогою спеціально навчених коней, включає спілкування, верхову їзду та догляд за цими тваринами) є дієвим навіть у тих випадках, коли традиційна психотерапія виявилася неефективною.

Іпотерапія дозволяла пацієнтам досягти відчуття спокою та контролю над своїми емоціями. Також терапевтична верхова їзда ефективна в реабілітації дітей з обмеженими можливостями та сприяє покращенню як їхнього емоційного стану та соціалізації, так і рівноваги, постави та зорово-моторної координації.

У дослідженні, проведеному за участю ветеранів війни, показано, що лікувальна верхова їзда сприяє зменшенню вираженості симптомів посттравматичного стресового розладу у дорослих. А іпотерапія, що не включає верхову їзду, а передбачає лише годування коней та догляд за ними, сприяє корекції поведінкових порушень у пацієнтів з патологічними залежностями.

У дослідженнях показано, що коні змінюють свою поведінку залежно від емоцій, які відчуває людина. Аналогічні дані накопичені і щодо котів та собак. При цьому встановлення емоційного зв’язку з твариною — двосторонній процес: людині доводиться дослухатися до змін у поведінці тварини, вчитися визначати, що їй подобається, а що викликає дискомфорт. Пацієнти відзначають, що це приносить радість спілкування з тваринами. А дослідники говорять про те, що налагодження стосунків з твариною сприяє покращенню здатності до соціалізації, що є ключовим показником психічного здоров’я.

За матеріалами www.medicalxpress.com