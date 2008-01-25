Які чинники впливають на ризик розвитку екземи?

Екзема – хронічне шкірне захворювання. Симптоми патології включають висипання, свербіж та тріщини на шкірі. При цьому можливе вторинне інфікування вогнищ ураження. Найбільш поширеною формою екземи є атопічний дерматит.

У нещодавньому дослідженні показано, що кількість випадків захворювання на екзему збільшується. При цьому поширеність патології значною мірою відрізняється залежно від місця проживання та рівня доходів. За оцінками експертів, необхідні подальші дослідження для оцінки відмінностей у захворюваності на екзему в усьому світі.

На сьогодні фактори ризику розвитку цього захворювання до кінця не вивчені.

Доктор Стівен Лайн (Steven Line), представник Американської косметичної асоціації (American Cosmetic Association), не брав участі в дослідженні. Він пояснив, що екзема проявляється не тільки шкірними симптомами, такими як виражена сверблячка, почервоніння, сухість і лущення шкіри, але також може зумовлювати розвиток порушень сну та зниження якості життя хворих. С. Лайн також розповів, що фактори ризику розвитку та прогресування цього захворювання включають вплив довкілля, способу життя та генетичні фактори.

У дослідженні було проаналізовано медичні дані 743 061 підлітка та 47 907 дітей із 14 країн. За оцінками дослідників, симптоми екземи спостерігаються у 6% дітей та підлітків у всьому світі. Також було виявлено, що за останні 10 років поширеність екземи підвищилася на 1,2% серед дітей та на 1% серед підлітків.

Автори дослідження підкреслили, що частота виявлення екземи значно відрізняється у різних географічних регіонах та країнах з різним рівнем економічного розвитку. На думку вчених, на сьогодні необхідні подальші дослідження для визначення факторів, що впливають на частоту розвитку та тяжкість перебігу екземи у дітей та підлітків у певних регіонах. Так, виявлення факторів, що зумовлюють підвищення ризику виникнення екземи, потенційно сприятиме розробці профілактичних заходів.

Це дослідження мало ряд обмежень. Так, дані надходили з навчальних центрів, розташованих у міській місцевості, а не в сільських районах. Крім того, інформацію про наявність та вираженість симптомів екземи отримували із самозвітів учасників та їх батьків.

Учені розповіли, що планують подальші дослідження факторів ризику розвитку екземи. За їх оцінками, краще розуміння факторів, що впливають на ризик розвитку та тяжкість перебігу патології, потенційно сприятиме розробці нових терапевтичних стратегій терапії.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Clinical & Experimental Allergy».

За матеріалами www.medicalnewstoday.com